Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Черный дым столбом: завод в Черновцах охватил масштабный пожар. Фото и видео ЧП

1.2т Читать материал на украинском

В четверг, 15 августа, в Черновцах по улице Белорусской вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе.

Об этом сообщает местный телеканал "Чернівецький промінь" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, огонь охватил огромную площадь, а дым распространился по всей улице.

Новости
Крыша "стреляла": в Днепре произошел масштабный пожар в частном секторе

В Черновцах загорелся завод

В Черновцах загорелся завод

Чернівецький промінь

Отмечается, что на место происшествия прибыли все экстренные службы.

По состоянию на 23:25 пожар локализировали. Как рассказали спасатели, здание было заброшенным. Остатки оборудования завода давно разграбили, а в стенах помещения в последнее время постоянно бывали бездомные. Предполагается, что именно они и могли вызвать пожар.

При этом, огонь успешно потушили, но металлическая крыша здания продолжила дымиться. Спасатели продолжили ликвидировать последствия ЧП.

Уточняется, что к тушению огня привлекли пять пожарных машин, автолестницу и две машины патрульной полиции.

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Пожар на заводе в Черновцах

Пожар на заводе в Черновцах

Чернівецький промінь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Черновцы
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
11
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...