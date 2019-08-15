Черный дым столбом: завод в Черновцах охватил масштабный пожар. Фото и видео ЧП

В четверг, 15 августа, в Черновцах по улице Белорусской вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе.
Об этом сообщает местный телеканал "Чернівецький промінь" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам очевидцев, огонь охватил огромную площадь, а дым распространился по всей улице.
В Черновцах загорелся завод
Чернівецький промінь
Отмечается, что на место происшествия прибыли все экстренные службы.
По состоянию на 23:25 пожар локализировали. Как рассказали спасатели, здание было заброшенным. Остатки оборудования завода давно разграбили, а в стенах помещения в последнее время постоянно бывали бездомные. Предполагается, что именно они и могли вызвать пожар.
При этом, огонь успешно потушили, но металлическая крыша здания продолжила дымиться. Спасатели продолжили ликвидировать последствия ЧП.
Уточняется, что к тушению огня привлекли пять пожарных машин, автолестницу и две машины патрульной полиции.
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Пожар на заводе в Черновцах
Чернівецький промінь
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.
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