Черная дыра М87 "выстрелила" по Земле: астролог назвала последствия

Астролог Эфа Форина сообщила, что выброс струи высокоэнергетических частиц из черной дыры в созвездии М87 произвел эффект "землетрясения из космоса".

"Конца света не будет, но перестройка определенных энергетических составляющих произойдет", – сказала она OBOZREVATEL.

По словам астролога, влияние выброса ощутили на себе и люди, и природа, и техника. "Многие заметили, что биоритмы начали путаться. У многих скачет давление. Многим тяжело концентрироваться. Погода установилась довольно странная, северные сияния стали ярче обычного. Много жалоб на поломку техники, отказ электроники у автомобилей", – заметила она.

Черная дыра М87 "выстрелила" по Земле

По словам Эфы Фориной, энергетическая струя, выброшенная "точно по направлению к Земле", "сильно повлияла на земную оболочку". "В результате перемешалось всё".

"По сути, на какие-то доли секунды Земля стала продолжением этой черной дыры. Произошло перезамыкание силовых линий. Произошла перестройка конфигурации магнитного поля. Такого уровня вторжения энергий не предполагал никто", – подчеркнула астролог.

Она поделилась рекомендациями, как легче пережить непростой период. "По возможности необходимо соблюдать биоритмы дня, перед отходом ко сну благоприятны легкие физические упражнения либо небольшая прогулка. Теплый чай с мятой и медом, слабые успокоительные препараты, легкий массаж, теплая ванна. В течение ближайшей недели – поменьше алкоголя, поменьше стимуляторов, поменьше кофе. И легкая еда".

Напомним, 7 января 2020 года астрономы обсерватории Chandra зафиксировали выброс струи высокоэнергетических частиц из черной дыры, расположенной в центре галактики М87. Галактика находится на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Скорость струи была близкой к скорости света.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астрономы с Института внеземной физики Общества Макса Планка и Университетской обсерватории Мюнхена заявили об обнаружении черной дыры, которая находится в почти потухшей галактике Holm 15A. Ее масса в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца.

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