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12 мая • обновлено в 20:11
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Чемпионы не те, кто держат одной рукой украинский флаг, а другой жмут руку оккупантам

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Получается так, что если ты чемпион, тебе можно все что угодно? У нас только Усик и Ломаченко чемпионы и прославляют Украину?? Нет!

У нас очень много талантливых и успешных людей, которые не держат одной рукой украинский флаг, а другой жмут руку оккупантам. Россияне Вам братья? Ок.

Не вызывайте чемпионов на поединки, пусть едут на фронт станут с попами взявшись за руки и на себе проверят, есть там война или нет. Станьте и проверьте своих гребаных братьев. В лучшем случаем получите пулю в лоб, в худшем, от Вас вообще ничего не останется. Только так. Ой, да кто такой тот или этот, да пусть сначала достигнут то, что эти достигли. Угу.

Я знаю сотни людей, которые отдали свои жизни и отдают, за то, чтобы наша страна могла быть цивилизованной. Я знаю сотни людей, которые каждый день спасают жизни другим, они не чемпионы, они стоя в крови борются за каждую жизнь. Не мордобоем. Им не платят миллионы, у них нет рекламных компаний и миллион поклонников, но жизнь человека зависит от них. Так кто чемпион??? А те, кто в радиационном дыму тушит пожары, а те кто рядом с умирающими детьми, а те кто сейчас не жалея себя борется с эпидемией, они кто? Не надо из мухи делать слона! Украину прославляют обычные люди, на рабочих руках держится страна. Чемпионы те, кто верит своему народу, не прикрываясь верой тех, кто убивает наш народ.

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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