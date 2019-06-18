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"Человек-мотылек" предупреждал: СМИ разразились мистической сенсацией о катастрофе на ЧАЭС

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Перед катастрофой в Чернобыле рабочие атомной электростанции якобы заметили в небе над городом мистическое создание.

Об этом сообщили несколько западных СМИ, отмечая, что речь идет о "человеке-мотыльке", появляющемся перед большой бедой.

Так, портал News Corp Australia сообщил об отвратительном гуманоиде с гигантскими крыльями, который стал знаком того, что все, кто его видит, обречены.

Британская Daily Star написала, что несколько рабочих в диспетчерской АЭС на севере утверждали, что видели существо, известное как "Черная птица" Чернобыля. Издание утверждает, что все, кто его видели и выжил страдают от кошмаров и пугающих телефонных звонков.

"Человек-мотылек" предупреждал: СМИ разразились мистической сенсацией о катастрофе на ЧАЭС

WCHS ABC

"Человек-мотылек" предупреждал: СМИ разразились мистической сенсацией о катастрофе на ЧАЭС

WCHS ABC

Также СМИ отмечают, что "человек-мотылек" является одним из самых известных персонажей городских легенд США. Впервые о нем заговорили в 1966 году в городке Пойнт-Плезант.

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После того, как он был замечен наблюдателями в 1967 году перед падением Серебряного моста, его стали считать вестником бедствия. По мнению западных журналистов, он стал предвестником несчастья и в Чернобыле.

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Украина
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