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"Часть русского мира": Путин предложил давать гражданство РФ украинцам

1.7тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".

Такое заявление он сделал во время "прямой линии".

"Я уже говорил о том, как мы должны относиться к получению российского гражданства нашими соотечественниками и теми, кто считает себя частью большого "русского мира". Это в первую очередь касается украинских граждан, где бы они не были, где бы не проживали", - заявил он.

По его словам, он ранее давал указания руководству миграционной службы, чтобы упростить все процедуры получения гражданства.

Он также считает, что в дальнейшем необходимо внести в законы, проекты которых имеются в Госдуме, механизм либерализации всего, что касается российского гражданства.

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По его словам, вопрос гражданства не будет зависеть от национальности или вероисповедания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин во время "прямой линии" назвал украинцев и россиян "одним народом" с общим будущим.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
Объект
Гражданство
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