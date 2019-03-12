"Изнасиловали за орден": жуткие подробности издевательств над АТОшником в колонии Бердянска

Скандал в Бердянской исправительной колонии №77 набирает обороты. Там один из заключенных несколько раз изнасиловал бывшего бойца АТО. После этого парень пытался покончить жизнь самоубийством и оказался в психиатрической больнице.

Правозащитники утверждают, что такой беспредел в колониях – далеко не единичный случай. В свою очередь официальные лица утверждают, что факты издевательств не подтверждены. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Хотел покончить с собой

История бывшего бойца АТО, 23-летнего Александра, которого несколько раз изнасиловали в колонии № 77 в Бердянске, стала известна недавно. Хотя произошло это год назад. По словам координатора программы Харьковская правозащитная группа Андрея Диденко, подобные случаи в исправительных учреждениях тщательно скрывают.

Колония №77 Скрин видео

Бывший боец получил 3 года лишения свободы. Он задержал человека, по его мнению сепаратиста, и передал его полиции. Однако позже выяснилось, что дело открыли не против задержанного, а против самого Александра. Пока он служил в ВСУ, велось следствие, и суд в Мариуполе вынес ему приговор. Его отправили в колонию №77.

"После издевательств бывший боец хотел наложить на себя руки. Его отправили в закрытое учреждение, где есть психиатрическое лечение. Сейчас он освободился, никакой реабилитации он не получил, никто за преступление не был наказан. Насильник также уже вышел на свободу. Сейчас пострадавший парень дома, он до сих пор в тяжелом состоянии, свою маму он называет по имени отчеству", – рассказал OBOZREVATEL Диденко.

Адвокат Виктор Колбанцев говорит, что бывшего бойца изнасиловали именно за то, что он имеет орден "За мужество".

"Я уверен, что сделано это по указке администрации. Сделали это так называемые "козлы", заключенные, которые являются помощниками руководства колонии. Парня отправили в психиатрическое отделение другой колонии. После этого нескольких медиков из медсанчасти, которые дали ему направление, уволили. Там был большой скандал. После лечения парня вернули назад, и через некоторое время он обратился к руководству, чтобы его отпустили. Да, сейчас он дома, но его психическое состояние очень тяжелое", – сообщил нам Колбанцев.

Колония №77 Скрин видео

Адвокат добавляет, что в этой колонии в Бердянске с ненавистью относятся ко всему украинскому.

"Там могут заставить бегать раздетым на морозе только за украинский язык. Там очень нехорошая ситуация сложилась. И почему-то представитель по правам человека ничего этого не видит, как и все, кому положено наводить там порядок", – возмущается Колбанцев.

Над новенькими издеваются с первой минуты

Колония №77 считается местом с невысоким уровнем безопасности, это означает, что тут отбывают срок те, кто совершил преступление впервые, они не тяжкие или средней тяжести.

"С первой же секунды пребывания в этой колонии людей начинают превращать в безропотную рабсилу. Чтобы не приходилось дважды повторять "иди, копай яму", а человек по щелчку пальцев хватал лопату. Для этого человека полностью уничтожают. Примерно две недели над новенькими издеваются сами представители колонии. А потом передают уже более опытным заключенным. И если администрация придерживается каких-то рамок, понимая, что несет ответственность за осужденных, то другие заключенные уже на все это не обращают внимание. Человека могут на ночь привязать к кровати, так что он мочится под себя. Или заставляют бегать голым", – говорит Диденко.

По словам правозащитника, администрация колонии также вымогает деньги с заключенных.

"Если еще восемь лет назад в этом учреждении содержалось 1500 человек, то сейчас 321. А администрация привыкла вымогать деньги. Сначала требуют 120 тысяч с заключенного, он должен эти деньги добывать у родственников. Конечно, сумма неподъемная. Тогда ее снижают до 5-12 тысяч", – утверждает Диденко.

Адвокат Колбанцев добавляет, что издевательствами людей превращают в рабов и используют как бесплатную рабочую силу на тюремных производствах.

Травмы нанесли себе сами?

Прокурор Бердянска Александр Маленко говорит, что факты о незаконном применении силы в этой колонии не подтвердились. Однако сведения об этом занесены в Единый реестр досудебного расследования.

"Мы провели опрос среди заключенных, никто не подтвердил, что их бьют. У четверых обнаружены синяки, но они говорят, что травмы нанесли себе сами", – заявил на заседании горсовета Бердянска Маленко.

Он утверждает, что факт изнасилования бывшего бойца АТО тоже не нашел подтверждения.

Андрей Диденко уверяет, что каждый раз, как только правозащитные общественные организации заявляют о нарушениях в колониях, в прокуратуре тут же проводят проверку и нарушений не находят.

"Теперь функции надзора перешли к Государственному бюро расследований. Мы и туда отправили материалы. Знаю, что открыты производства оп ст. 127 УК Украины (пытки) и по ст 365 УК Украины (превышение служебных полномочий ). Ждем, может, они что-то найдут", – говорит Диденко.

В то же время экс-глава пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький считает, что к заявлениям правозащитников нужно относиться с долей осторожности.

"Я не исключаю, что в этой колонии есть перегибы со стороны администрации. Но этим могут воспользоваться сами заключенные, чтобы раскачать ситуацию и сменить руководство колонии, которое им не нравится. Не секрет, что в подобные общественные организации входят сами бывшие заключенные", – пояснил OBOZREVATEL Старенький.

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