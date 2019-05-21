"Быть русскоязычным опасно": Цимбалюк предостерег Зеленского от роковой ошибки

Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не должен был говорить на русском языке во время обращения к народу в Верховной Раде.

Свою позицию он объяснил отношением страны-агрессора России к этому вопросу как к сигналу о возможности "спасения" русскоязычных людей. Об этом Цимбалюк написал на личной странице в Facebook.

"Чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек! Наш новый президент русскоязычный. Это факт! Мне это не очень нравится, хотя я тоже русскоязычный. Быть русскоязычным опасно. Не хочу, чтобы российские новые и старые самолеты утюжили украинские города для "защиты русскоязычных". Концепт Москвы освободить Украину от украинцев не потерял актуальности", – написал журналист.

Цимбалюк и Зеленский

Он напомнил новому главе государства, что 20 мая Россия созывает Совбез ООН, на котором будет требовать покарать Украину за украинизацию и за закон о статусе украинского языка. Ведь в Москве, подчеркивает Цимбалюк, считают, что украинский язык противоречит Минским соглашениям. Точнее, что любой шаг Украины, несогласованный с Кремлем, чему-то противоречит.

"И вот теперь у нас президент Зеленский, а за поребриком будет тот же вой! Украинская хунта непобедима. Хотелось бы, чтобы команда Зе не трогала закон о языке, а сконцентрировалась на коррупционерах, дорогах и экономике. Это реальный путь сыскать славу у всех: украиноязычных и русскоязычных", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

между Зеленским и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла языковая перепалка во время инаугурации. Говоря о деоккупации Крыма и Донбасса, новый президент перешел на русский язык и получил замечание от нардепа.

Зеленский обвинил Ляшко в том, что он разделяет украинцев и подчеркнул, что люди понимают оба языка.

В свою очередь, украинская писательница Лариса Ницой выдвинула новому президенту встречные обвинения. Она раскритиковала его за использование русского языка на официальной государственной церемонии и за разделение украинцев на украиноязычных и русскоязычных.

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