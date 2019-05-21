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"Быть русскоязычным опасно": Цимбалюк предостерег Зеленского от роковой ошибки

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не должен был говорить на русском языке во время обращения к народу в Верховной Раде.

Свою позицию он объяснил отношением страны-агрессора России к этому вопросу как к сигналу о возможности "спасения" русскоязычных людей. Об этом Цимбалюк написал на личной странице в Facebook.

"Чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек! Наш новый президент русскоязычный. Это факт! Мне это не очень нравится, хотя я тоже русскоязычный. Быть русскоязычным опасно. Не хочу, чтобы российские новые и старые самолеты утюжили украинские города для "защиты русскоязычных". Концепт Москвы освободить Украину от украинцев не потерял актуальности", – написал журналист.

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Цимбалюк и Зеленский

Цимбалюк и Зеленский

Он напомнил новому главе государства, что 20 мая Россия созывает Совбез ООН, на котором будет требовать покарать Украину за украинизацию и за закон о статусе украинского языка. Ведь в Москве, подчеркивает Цимбалюк, считают, что украинский язык противоречит Минским соглашениям. Точнее, что любой шаг Украины, несогласованный с Кремлем, чему-то противоречит.

"И вот теперь у нас президент Зеленский, а за поребриком будет тот же вой! Украинская хунта непобедима. Хотелось бы, чтобы команда Зе не трогала закон о языке, а сконцентрировалась на коррупционерах, дорогах и экономике. Это реальный путь сыскать славу у всех: украиноязычных и русскоязычных", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • между Зеленским и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла языковая перепалка во время инаугурации. Говоря о деоккупации Крыма и Донбасса, новый президент перешел на русский язык и получил замечание от нардепа.

  • Зеленский обвинил Ляшко в том, что он разделяет украинцев и подчеркнул, что люди понимают оба языка.

  • В свою очередь, украинская писательница Лариса Ницой выдвинула новому президенту встречные обвинения. Она раскритиковала его за использование русского языка на официальной государственной церемонии и за разделение украинцев на украиноязычных и русскоязычных.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Зеленский
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ушастый возомнил из себя пророка))))))))))))))))учителя)))))Милый езжай в окоп....Покажи себя тама внутри...Хватит баблосы в стане врагов грести))))))))))))))
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