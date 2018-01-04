Быстрее, чем на всей Земле: синоптик предупредил о температурной аномалии в Украине

В Украине за последние 20 лет аномально потеплели зимы быстрее, чем в среднем по земному шару.

Об этом в эфире "Утренней Свободы" рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"В Украине, как и во всем мире, начиная с 80-х годов прошлого века, начался ощутимый рост годовой температуры воздуха. За этот период средняя температура самых холодных месяцев выросла на 2-2,5 градуса. Значительно сократилась продолжительность зимнего периода, сама зима стала другой. Как правило, это неустойчивый снежный покров, который то появляется, то сходит", – сказал он.

По словам Кульбиды, бывают исключения из этого правила, потому что на фоне глобального потепления возможны и другие аномалии.

"Рекордное значение минусовой температуры, хотя большинство рекордов, которые устанавливаются в течение последних 20 лет, связаны с летней температурой воздуха, когда практически на всей территории Украины она уже достигла 40-42 градуса тепла", – подчеркнул он.

Метеоролог отметил, что последние аномалии в США и Европе связаны между собой.

"Что касается Украины, то глобальные и региональные тенденции почти близки, хотя на территории Украины среднегодовая температура повышается даже быстрее, чем в целом в среднем по территории земного шара. Количество опасных природных явлений, таких как ураганы, страшные снегопады, наводнения, очень сильные ливни, продолжительные дожди - это все вписывается в теорию глобального потепления, так как на этом фоне разбалансируется климатическая система, становится не такой устойчивой, и все чаще появляются такие крайние, аномальные проявления погодных условий", – заявил он.

Кульбида также спрогнозировал раннюю весну.

"При любых условиях весна придет раньше, чем это было еще 30-40 лет назад, но не следует исключать очень кратковременного возвращения зимнего характера погоды, связанного с выпадением снега и морозами", – заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре был установлен новый климатический рекорд за последние 136 лет в Киеве.