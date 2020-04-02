Был лишь "хлипкий" костюм: медбрат заразился COVID-19 и умер дома в одиночестве

В Лондоне (Англия) у себя дома в одиночестве умер 57-летний медбрат Томас Харви, который заразился коронавирусом COVID-19 от пациентов.
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Дверь в жилье выломали после того, как мужчина перестал отвечать на звонки коллег, пишет Daily Mail.
Харви более 20 лет проработал в Государственной службе здравоохранения (NHS) в больнице Goodmayes в восточном Лондоне.
Эпидемия коронавируса
Ранее Харви выражал обеспокоенность по поводу отсутствия защитного снаряжения для медперсонала. Он жаловался на "хлипкий" защитный костюм и маску. Его дочь Тамира Харви заявила, что гибель ее отца можно было предотвратить, ведь он был "в хорошей форме и здоров, и у него нет никаких проблем со здоровьем".
"Я не чувствую, что они (сотрудники NHS. – Ред.) в настоящее время в безопасности. Я не думаю, что они думают, что они в безопасности. Правительство могло бы предотвратить это", – отметила она.
Томас Харви
Коллега умершего Маргарет Баррон добавила, что он заразился вирусом в своем отделении и умер спустя две недели.
"Он заботился обо всех своих пациентах в меру своих способностей и был любим многими. Он был замечательным коллегой, мужем, отцом, дедушкой и лучшим другом", – поделилась женщина.
Отмечается, что Харви стал пятой жертвой коронавируса среди медперсонала в стране.
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заразились по всему миру уже более 935 тысяч человек.
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