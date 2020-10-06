По Ивано-Франковску ударила мощная буря: ветер сорвал крыши, повалил столбы и деревья. Фото и видео

В Ивано-Франковске вечером понедельника, 5 октября, пронесся ураган, который сорвал крыши некоторых зданий, повалил деревья и столбы.

Об этом на странице в Facebook сообщил городской глава Руслан Марцинкив. Последствия стихии ликвидировали аварийные службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Буря наделала беды! Сорвало крышу на Доме печали, много поваленных деревьев, повреждены электрические опоры в нескольких микрорайонах", – написал глава Ивано-Франковска.

По словам мэра, коммунальные службы взялись чистить ливневые канализации, которые не могли справиться с таким количеством воды.

Местный портал mi100.info сообщил, что в городе затопило несколько улиц, в частности, Сечевых Стрельцов, Грушевского, Николайчука. На последней на авто и на троллейбус упало дерево.

На улице Матейки, 27 дерево упало на дом. На Владимира Великого – билборд упал на дорогу.

Вблизи лицея № 20 на магазин упали два дерева, а по улице Петлюры ветер оборвал провода и также повалил дерево.

Последствия непогоды сняли на видео:

Ролики, которыми поделился городской глава:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области пронесся сильный торнадо, который зацепил поселок Великая Александровка и прилегающие окрестности. Ветром сорвало крышу местной школы, разбило окна, повредило десятки других участков.