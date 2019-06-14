"Бунт" Филарета в ПЦУ: Епифаний назвал причину разногласий

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что разногласия с почетным патриархом Филаретом возникли, в частности, из-за желания последнего быть единственным бенефициаром ПЦУ.

Об этом митрополит сказал в эфире "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"После Объединительного собора и после получения Томоса у нас произошли определенные разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", – отметил Епифаний.

Филарет и Епифаний cerkvarium.org

По его словам, так называемыми акционерами Томоса является не какое-то определенное лицо, а украинский народ.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура [Филарет], определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично...

К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", – добавил церковник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram