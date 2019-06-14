"Бунт" Филарета в ПЦУ: Епифаний назвал причину разногласий

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что разногласия с почетным патриархом Филаретом возникли, в частности, из-за желания последнего быть единственным бенефициаром ПЦУ.
Об этом митрополит сказал в эфире "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"После Объединительного собора и после получения Томоса у нас произошли определенные разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", – отметил Епифаний.
Филарет и Епифаний
cerkvarium.org
По его словам, так называемыми акционерами Томоса является не какое-то определенное лицо, а украинский народ.
"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура [Филарет], определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично...
К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", – добавил церковник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".
11 июня Филарет объявил о решении созвать поместный православный Собор, хотя устав церкви такого права ему не дает.
Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.
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