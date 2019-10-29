"Буки" у админграницы с Крымом: Украина подготовила "сюрприз" оккупантам

В Херсонской области 31 октября начнутся тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook. Стрельбы будут длиться до 4 ноября на Государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины "Ягорлык".

Учения будут проходить с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет в зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1.

Украина проведет боевые стрельбы из ЗРК на Херсонщине Командование Воздушных Сил ВСУ \ Facebоok

Предварительно Воздушные силы ВСУ зарезервировали район стрельб в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. Также в районе проведения боевых стрельб ЗРК будет закрыто воздушное и морское пространство, о чем были направлены соответствующие предупреждения.

"С целью соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов предупреждено население окрестных сел о запрете пребывания на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БПЛА", - говорится в сообщении.

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проводятся с 2016 года. Единственный полигон "Чауда", который использовала Украина для этих целей, остался во временно оккупированном Крыму.

Командование Воздушных Сил ВСУ \ Facebоok

Командование Воздушных Сил ВСУ \ Facebоok

Как писал OBOZREVATEL, 24 сентября, в Украине стартовали стратегические командно-штабные учения с органами военного управления Вооруженных сил Украины и другими составляющими сил обороны с привлечением войск "Казацкая воля-2019".

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