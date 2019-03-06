Будет еще теплее: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В четверг, 7 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. При этом будет сильный ветер.

"Антициклон приведет сухую погоду во все области. Противостояние этого антициклона и циклона над Северным морем вызовет сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м/с, на западе и севере Украины", — сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня повысится до +7… +12 градусов. В западных областях потеплеет до +10… +15 градусов.

"Холоднее еще будет на востоке, северо-востоке, на Полтавщине, в районах Днепра, на Запорожье. Здесь предполагается +3… +7 градусов", — добавила Диденко.

В Киеве 7 марта будет солнечно, тепло и ветрено. Температура достигнет +9 градусов.

"8 марта буде еще теплее, до +12… +15 градусов, но с небольшим дождем. 9 марта побудет теплая погода, днем ​​ясно. 10 марта похолодает на несколько градусов и пойдет дождь", — уточнила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 марта, ожидаются температурные качели: после значительного потепления среди недели на выходных снова похолодает.

Весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры.

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