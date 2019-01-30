Будет +15! В Украину идет аномальное тепло

В начале февраля в Украине ожидается потепление, причем в Крыму температура воздуха поднимется аж до аномальных +15 градусов.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты". Она добавила, что теплой выдастся лишь первая неделя февраля.

"Оттепель, которая пришла в Украину, продержится и в первых числах февраля. По ночам местами может подмерзать, но несущественно. На большей части страны температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 тепла. В южных областях, Закарпатье и Прикарпатье 2—3 февраля дневная температура достигнет отметок плюс 5—10, а в Крыму — до плюс 15 градусов. А уже 6 февраля в Украине похолодает. По нашим расчетам, морозы будут умеренные", — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован прогноз погоды в Украине на февраль. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

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