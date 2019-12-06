Будем без снега: появился прогноз погоды на выходные в Украине

Выходные в Украине, 7-8 декабря, будут солнечными и сухими, только в воскресенье в западных и южных регионах ожидается незначительная влажность, небольшие дожди и мокрый снег.

Сильных морозов в ближайшей перспективе пока не будет, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам специалистки, осадков ждать не стоит. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, а днем от +1 до +6 градусов.

В Киеве в субботу ожидается сухая погода, а в воскресенье есть вероятность небольших осадков.

"Ночью -1...-3 градуса, днем +2...+5 градусов", – уточнила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух заявила, что зима в Украине может сократиться на целый месяц из-за чрезвычайно быстрых темпов потепления.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!