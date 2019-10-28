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28 октября • обновлено в 13:49
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Братья Капрановы: задайте писателям острый вопрос

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Гостями программы "Острый вопрос" на ObozTV 28 октября станут известные писатели и общественные деятели братья Виталий и Дмитрий Капрановы.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Братья Капрановы: задайте писателям острый вопрос

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Виталием и Дмитрием Капрановыми сегодня в 17:30

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