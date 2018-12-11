''Братские народы?'' Цимбалюк показал знаковое фото из России

Украинский журналист Роман Цимбалюк опубликовал фото на фоне СИЗО "Лефортово" в Москве, в котором сейчас удерживаются пленные моряки ВМСУ. Он отметил, что считает это место лучшей иллюстрацией того, как Россия "по-братски" относится к нашей стране.

Знаковым снимком Цимаблюк поделился на своей странице в Facebook и сопроводил его ярким комментарием.

"Вот это место знаковое для понимания глубины термина "братские народы". Через СИЗО "Лефортово" прошли многие украинские политзаключенные, сейчас здесь удерживают военнопленных с захваченных украинских кораблей", — подчеркнул он.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Лефортовская тюрьма "Википедия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко высказался о лживой риторике России касаемо "братских" и "дружественных" отношений с Украиной. Он отметил, что подобные слова являются лишь сомнительным прикрытием преступлений, совершаемых путинским режимом.

Кроме того, журналист убежден, что Россия, называющая себя "страшим братом" Украины, абсолютно не знает истории. Ведь максимум, на что она может рассчитывать, — это на звание "блудного сына".