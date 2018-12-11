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''Братские народы?'' Цимбалюк показал знаковое фото из России

4.6тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк опубликовал фото на фоне СИЗО "Лефортово" в Москве, в котором сейчас удерживаются пленные моряки ВМСУ. Он отметил, что считает это место лучшей иллюстрацией того, как Россия "по-братски" относится к нашей стране.

Знаковым снимком Цимаблюк поделился на своей странице в Facebook и сопроводил его ярким комментарием.

"Вот это место знаковое для понимания глубины термина "братские народы". Через СИЗО "Лефортово" прошли многие украинские политзаключенные, сейчас здесь удерживают военнопленных с захваченных украинских кораблей", — подчеркнул он.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Лефортовская тюрьма

Лефортовская тюрьма

"Википедия"

Новости
''Дело не в Путине'': Цимбалюк предупредил Украину о вечной угрозе России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко высказался о лживой риторике России касаемо "братских" и "дружественных" отношений с Украиной. Он отметил, что подобные слова являются лишь сомнительным прикрытием преступлений, совершаемых путинским режимом.

Кроме того, журналист убежден, что Россия, называющая себя "страшим братом" Украины, абсолютно не знает истории. Ведь максимум, на что она может рассчитывать, — это на звание "блудного сына".

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Почему этот лопоухий мудозвон так любит себяфоточки? Нарцисс?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Алоизович Петр, а отчегоьы свой какашник после случки с ишаком неподмыв сюда вонять приперся?
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1
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Мокшане - народ-мучитель, народ-пидарас
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
И ещё раз. Народ обладает единством поколений, обеспечить которое может только идея, она обладает свойством бессмертия и идею сколько не дели от этого её только больше. Так вот что до идеи народа, то у россиян её просто НЕТ, отсутствует полностью. Нет идеи, значит нечему поколения в народ объединять, те есть нет и народа. Кто же вместо его? Население которое можно заставить делать что угодно в чем угодно убедив. Это и происходит, безыдейное стадо кремлёвского альфа-козла козла убеждено в своей непогрешимости и убивает украинцев в Украине, называя это войной с США, вырожденцев плющит, но это следствие того, что это не народ
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