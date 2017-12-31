Как распознать бота? Подробная инструкция для юзеров взорвала соцсети

В интернете получило большой резонанс видео с подробной инструкцией по распознаванию фейковых аккаунтов в соцсетях – ботов.

Видео опубликовало в Twitter издание DW.

"Боты не дремлют! Особенно много их в Twitter. Они притворяются настоящими пользователями, раскручивают в соцсетях фейки, оставляют заготовленные комментарии. А ведь очень многие во все это верят!" – отмечает автор видео.

Боты не дремлют! Особенно много их в Twitter. Они притворяются настоящими пользователями, раскручивают в соцсетях фейки, оставляют заготовленные комментарии. А ведь очень многие во все это верят! Как распознать бота? Инструкция DW. Смотрите, запоминайте и делитесь с друзьями! pic.twitter.com/56ym1Zwoyv — DW (на русском) (@dw_russian) 29 декабря 2017 г.

"Как узнать бота? Изучи его профиль. Чем меньше в нем личной информации, тем больше вероятность, что это бот. Иногда боты используют странные имена, например, сгенерированные с помощью алгоритма. Конечно, кто-то может взять себе и такой ник, но это скорее редкость", - говорится в инструкции.

Пользователям также советуют обратить внимание на аватарку:

"Боты только имитируют людей, так что собственных фотографий у них быть не может. Поэтому в их профилях цветы, котята, Терминатор. Правда, боты также крадут чужие снимки. Проверить это можно через обратный поиск по картинкам. Возможно, найдется еще несколько аккаунтов с тем же фото".

"Обрати внимание на подписчиков – часто друзья бота это другие боты. Кроме того, ботов может выдать ненормальная активность. Посмотри, когда зарегистрировался пользователь и сколько у него твитов. Сотни в день – это бот. Даже 50 твитов ежедневно – повод насторожиться. Нормальный человек как минимум ест и спит, а не только сидит в интернете. Что именно постит этот аккаунт? Одинаковые темы, тональность, ретвиты одних и тех же СМИ без личных комментариев характерны скорее для бота", - отмечает издание.

Видео с инструкцией по распознанию ботов нашло отклик в соцсетях, интернет-пользователи активно его комментируют:

"Задумался. А не бот ли я?"

"Есть программы-боты. Они воспроизводят одинаковый текст и таким образом создают массовый эффект и фальсифицируют статистику. А есть боты-идиоты, которые за гроши ввязываются в идиотские разговоры. У них и аватарка может быть. А мозгов не может".

"Скажу больше, некоторые боты сбиваются в организованные группы и притворяются новостными агентствами".

"Смешно: ролик, объясняющий природу ботов, атакуют боты, доказывающие, что ботов нет".

Как сообщал "Обозреватель", в сеть также попало видео с инструкцией по распознаванию в интернете фейковых фотографий.