Борису Патону – 101: как выглядел ученый в молодости и секрет его долголетия

Глава Национальной академии наук Борис Патон 27 ноября отметил свой день рождения. Ему исполнился 101 год.

В таком почтенном возрасте выдающийся ученый продолжает работать и лишь недавно прекратил занятия экстремальными видами спорта. OBOZREVATEL рассказывает о самых интересных достижениях человека-легенды и показывает, как он выглядел в молодости.

Борис Патон Укрфото

Борис Патон – сын основателя электросварки Евгения Патона, автора одноименного моста в Киеве, где впервые использовали технологию цельной сварки.

Борис Патон (справа) вместе с братом Архивариус

В 1953 году для проверки надежности конструкции использовали самоходные орудия и танки. Однако, к сожалению, Евгений Патон этого не увидел – он умер за три месяца до открытия моста.

Патон с отцом и братом (справа) vesti

Борис Патон в молодости Укрфото

Евгений Патон "Википедия"

Сын Евгения Патона Борис как-то рассказывал в интервью, что, проезжая через мост имени отца, всегда останавливается хотя бы ненадолго и мысленно здоровается с ним.

Борис Патон руководит институтом имени Евгения Патона более 66 лет. Это абсолютный рекорд мира. Также он с 1962 года возглавляет Национальную академию наук, что также является рекордом.

Борис Патон Газета 2000

Так называемый шов Патона – одно из главных достижений Института электросварки – это уникальная технология сварки живых тканей, при которой достигается уменьшение кровопотери в несколько раз по сравнению с обыкновенной операцией, кроме того, время проведения ее также меньше.

Как известно, эта технология появилась после того, как в 1995 году Борис Патон, катаясь на водных лыжах по Днепру, сломал шейку бедра. Позже операции он спросил у хирургов, чем ему резали кость, и ему ответили, что механической пилой. Вернувшись в институт на работу, Патон созвал консилиум и предложил попробовать резать кость лазером. Затем пошли опыты со сваркой живых тканей.

vesti.ua

Еще одно изобретение Бориса Патона – первый в мире прибор для обработки металла в условиях космоса с помощью пучка лучей. Он имеет способность резать, сваривать, паять и наносить металлическое покрытие. Аппарат "Вулкан" впервые опробовали на корабле "Союз 6" в 1969 году.

Оставил свой след Борис Патон и в политике. На выборах президента 2010 года он был доверенным лицом Юлии Тимошенко. А в августе 2011 года он подписал письмо украинской интеллигенции в поддержку тогдашнего президента Виктора Януковича.

Борис Патон и Юлия Тимошенко vesti.ua

На 10-летие президентства в Академии наук Политбюро выделило Борису Патону дачу. Но потом, через 20 лет, забрало назад, потому что она приглянулась кому-то из власть имущих.

"По тем временам дача очень хорошая. Двадцать лет я жил на ней. А потом меня попросили ее освободить, потому что ее пожелал иметь кто-то из нового начальства. Мне дали другую дачу, похуже", – рассказывал академик об этом в интервью.

"Рубрика"

О своей семье Борис Евгеньевич говорит мало, но известно, что супруга ученого, Ольга, была инженером Института механики НАНУ, дочь, Евгения, занималась там же клеточной биологией и генетикой. Обе уже скончались.

Патон также говорил, что ему не нравится его памятник, который установили при входе в институт: не похож, да и нехорошо их при жизни ставить. По мнению ученого, человека украшает скромность. Сейчас он говорит, что уже привык смотреть на себя каждый день, хотя не является сторонником культа личности.

Борис Патон don.kyivcity.gov.ua

О своем долголетии Борис Патон говорит так: "Рецепт на все времена – гармоничное развитие тела и духа, физических и интеллектуальных способностей. Недаром именно таким был ренессансный идеал человека. Физическая активность должна быть умеренной. Если заниматься ею — то только ради улучшения состояния здоровья, а не наоборот, не так ли? Я никогда не занимался спортом профессионально. А выбирал такие виды физической активности, чтобы они были интересными и увлекательными. Долго занимался теннисом и водными лыжами, плавал. От движения не отказываюсь, ведь движение – это жизнь. Оно держит человека в тонусе, сколько бы лет ему ни было. Нельзя сохранять ясность мысли и остроту ума, если тело запущено. Поэтому, чтобы работать эффективно, я всегда пытался хотя бы несколько часов в неделю посвятить поддержанию физической формы. Кроме того, это хорошо снимает стресс".

Почтовая марка "Борис Патон" (Украина, 2018) BOMARKA

"Почти вся моя жизнь – это работа. Каждый день встаю спозаранку и обдумываю план работы, расставляю приоритеты. Стараюсь быть в курсе событий в нашей стране и в мире. Не могу сидеть без дела. Даже если хочется немного отдохнуть. Выходной день – это возможность побыть немного наедине со своими мыслями", – сказал как-то Борис Патон в одном из интервью.

Об украинском обществе ученый говорит так: "Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелые. Сейчас многие жалуются на плохую жизнь, на неблагоприятные условия. И мало кто пеняет на себя. Просто сидеть и жалеть – это не очень продуктивно. Можешь исправить, искупить то, что пропустил, – так делай! В большинстве случаев не бывает поздно. А не можешь сделать – смирись и живи дальше, не грызи себя. Самоедство еще никого счастливым не сделало".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США на острове Уоллопс с космодрома NASA успешно запустили ракету-носитель Antares, над разработкой которой работали также украинские специалисты.

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