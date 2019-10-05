Ведущего украинского трансплантолога и единственного хирурга, который проводит в Украине операции по пересадке печени, Олега Котенко обвиняют в получении от пациента взятки в 20 тысяч долларов. ред.

Не берусь давать правовую оценку происходящему, но для объективности оценки ситуации приведу несколько сухих фактов:

1. В Украине ежедневно умирает 9 человек, не дождавшись трансплантации донорского органа.

Хирург Олег Котенко UAZMI

2. Операция трансплантации печени длится около 20 часов, в течении которых хирург сначала берет часть печени у родственника, а затем пересаживает ее ребенку. ( соответственно несет двойную ответственность за обоих пациентов).

3. Стоимость трансплантации печени в зарубежных клиниках колеблется от 130 000 $ до 640 000 $.

4. В Украине есть только один специалист, способный выполнять такие операции со стажем работы около 40 лет.

5. На подготовку такого специалиста необходимо потратить десятки лет и несколько миллионов долларов.

6. Зарплата специалиста такого уровня в США - несколько миллионов долларов в год.

7. За свою многолетнюю практику Олег Котенко спас тысячи пациентов, которым отказали в помощи другие хирурги.

8. За последние 20 лет создал собственную школу хирургии печени высочайшего уровня, обучил десятки специалистов.

9. На сегодня - это единственный незаменимый специалист в Украинской медицине, "потеря" которого повлечет за собой сотни смертей в год тех пациентов, которым не в состоянии помочь другие специалисты.

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