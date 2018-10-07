Продолжаю рубрику помощи и благодарю каждого, кто уже откликнулся и помог предыдущим героиням.

Об Оксане Кученёвой я узнала около года назад. Произошло это случайно, меня кто-то пригласил присоединиться к группе поддержки Оксаны в Фейсбуке:

История молодой девушки впечатлила: обычный, казалось бы, цистит в юном возрасте из-за неправильного лечения и врачебной ошибки перерос в неизлечимое и настолько редкое заболевание, которого не найти в перечне болезней Украины. По этой причине девушка даже не может получить инвалидность.

"Танцующий" художник, как сама себя называет Оксана, треть своей жизни посвятила борьбе за выживание, за право на полноценную жизнь без боли. За возможность жить как все, ездить на работу, рожать детей и проводить время с любимым человеком. Некогда активная девушка, увлекающаяся творчеством: музыкой, танцами, рисованием, сегодня 90% времени проводит в постели. Не стоит и говорить, что с танцами пришлось расстаться. Только в картинах находит свою отдушину, этим и живет.

В "хорошие дни без боли" Оксана рисует картины на продажу и проводит благотворительные лотереи (принять участие в одной из них можно здесь.

Страшный диагноз – интерстициральный цистит не излечим, а ввод в продолжительную ремиссию не под силу украинским врачам.

Сейчас стоит вопрос об удалении мочевого пузыря и пластике нового с сохранением детородных органов. Такую сложную операцию делают во Франции с помощью Da Vinci (робот-хирург) – это ювелирная работа, после чего пациент быстро восстанавливается.

Стоимость такой операции 25400 евро. Сумма, которая отделяет девушку от "быть как все" не подъемная для Оксаны и ее семьи. А ведь здесь дорог каждый день, осложнения на почки, яичники, матку, спину, ноги уже дают о себе знать.

Своим денежным вкладом, участием в благотворительной лотерее и даже просто репостом вам под силу вернуть Оксане нормальную жизнь.

Карта Приват банка ГРН. № 5168 7422 0683 8967 Кученёва Оксана

Карта Сбербанка РУБ. № 4276 2200 1129 2243 Силенок Наталья Александровна (волонтёр), с пометкой: помощь Оксане

Из-за рубежа вы можете сделать перевод через системы платежей: Вестерн Юнион, Маниграм, Золотая Корона, Юнистрим: на имя мужа: Алексей Кученёв - Oleksii Kuchenov, Ukraine, Kiev, код перевода необходимо сообщить

Благодарю каждого неравнодушного!