Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Большинство из вас голосовало за Зе! Чего вы теперь возмущаетесь?

96.3т

Фактически все, кто сегодня громко возмущается действием власти касательно карантина, голосовали за Зе команду и ресторанный бизнес в том числе, не все, но большинство. Да, я понимаю, что люди остались без работы в то время, когда некоторые, кто как и все должны были закрыться, работают. А все потому, что они близки с "прекрасной", новой командой комиков.

Ребята, ну чего Вы? Ну Вы же так радовались, ещё год назад, Вы же так топили ненавистных порохоботов, а теперь Вам никакой поддержки от государства, вот ничегошеньки!! Злорадствую? Так, чуток, особой радости нет, я ведь тоже живу в этой стране. Очень часто хочется крикнуть "Да так Вам и надо", но пока воздержусь, ведь знаю, что ещё много всего будет впереди. Зарплата у людей как была так и есть, а учителям часто задерживают, ни один коррупционер не посажен, а весны один месяц остался.

Война не закончена, каждый день раненые, сегодня трое бойцов получили ранения, за убитых вообще тихонечко и мельком. Так кто сейчас наживается на войне?? Молчите? Ну конечно, теперь каждый из Вас на себе чувствует, что такое обида, непонимание и несправедливость. Кушайте видосики, вместо заработка. Беда ещё и в том, что это только начало. Кто там мешает Вашему микропрезиденту выполнять свои обещания? Снова порохоботы?? Да нет, ребята, им мешает полное отсутствие совести, Вас просто обманули, а мы Вам говорили, а Вы нас обзывали. Вот результат. Здобули, вітання!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Тема
Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 Выборы Президента выборы в Украине
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Поделиться в Facebook
92
Комментарии
60
52
Смешно
374
Интересно
415
Печально
30
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Все так! Десь так я і думав.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Лавриненко Александр
Лавриненко Александр
А во втором туре был выбор,кто подскажет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Лавриненко Александр
Лавриненко Александр
Почему мои комменты удаляют???Что за дела???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Johns?On Boris
Johns?On Boris
Не только ваши. Мои тоже публиккют через разЛавриненко Александр,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги