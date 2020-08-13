Больше заражений, чем весной: на Буковине установлен новый антирекорд по COVID-19

В Ривненской области 12 августа зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем.

Об этом в Facebook сообщил глава Ривненской ОГА Сергей Осачук. По его словам, таких показателей не было даже весной во время пика заболеваемости.

"Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые количество зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню", – отметил он.

Осачук уточнил, что всего в области количество инфицированных составило 7 110 человек, из которых 5 354 выздоровели.

Facebook Cергея Осачука

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 августа в Украине официально были подтверждены 84 548 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 433 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1 970 человек (+19 за сутки), а 45 686 пациентов (+752) полностью побороли болезнь.