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8 сентября • обновлено в 11:49
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"Большая игра начинается": Портников раскрыл выгоду Путина от обмена пленными с Украиной

12.3т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин использовал обмен пленными для дискредитации Украины перед Западом.

Такое мнение выразил публицист Виталий Портников, отметив, что Зеленский Путин максимально приблизились к достижению целей, которые они связывали с обменом.

"Путин добился выдачи Цемаха, дискредитации украинской позиции перед Западом, продолжения "конструктивного" переговорного процесса, который может привести либо к новому серьезному конфликту, либо к капитуляции и облегчению позиций российских "доброжелателей" на Западе", - написал он.

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По словам Портникова, "большой обмен завершен, но "большая игра" за Украину только начинается".

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Персоны
Владимир Путин Виталий Портников
Место
Россия
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
В Україні політиками, політологами та у певних ЗМІ була піднята хвиля щодо доцільності видачі Цимаха РФії і помилок з цього приводу української влади. Виясняється, навпаки. Привід відачі поважний і обгрунтований. Українська влада надала усі можливості допитати Цимаха. А передавши його РФії, Україна надала можливість Європі відчути усю "привабливість" контактування з Кремлем. І вже сьогодні офіційні особи, наприклад, з ОБСЄ виявляють сумніви щодо успішної роботи у цій сфері з Кремлем. Подальші контакти мають закріпити згадані сумніви і відношення до агресора, що вже пів десятиліття веде війну у Європі
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если всё, что приписывается Цемаху, было бы правдой, он уже был бы в числе обвиняемых. Официальных! Ведь Зе сказал, что голландские следователи провели с ним все необходимые следственные действия.
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