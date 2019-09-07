"Большая игра начинается": Портников раскрыл выгоду Путина от обмена пленными с Украиной

Президент РФ Владимир Путин использовал обмен пленными для дискредитации Украины перед Западом.

Такое мнение выразил публицист Виталий Портников, отметив, что Зеленский Путин максимально приблизились к достижению целей, которые они связывали с обменом.

"Путин добился выдачи Цемаха, дискредитации украинской позиции перед Западом, продолжения "конструктивного" переговорного процесса, который может привести либо к новому серьезному конфликту, либо к капитуляции и облегчению позиций российских "доброжелателей" на Западе", - написал он.

По словам Портникова, "большой обмен завершен, но "большая игра" за Украину только начинается".

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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