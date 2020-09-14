Академик Загородний: каждые сутки в Украине будет более 3,5 тыс. зараженных, динамика COVID-19 ускорится

Количество инфицированных коронавирусом в Украине продолжит неуклонно расти и к этой пятнице, 18 сентября, будет колебаться в пределах 2395-3670 случаев при среднем значении 3014 в сутки. Количество смертей при этом составит 45-55 в сутки, при среднем значении 50.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Больше всего больных будут фиксировать на Львовщине, Ивано-Франковщине, Одесщине, Тернопольщине, Харьковщине, Хмельнитчине, Буковине и в Киеве.

"Количество новых инфицированных и новых активных инфицированных растет. Среднее количество новых на 200 случаев превышает показатель прошедшей недели. Количество смертей тоже выросло где-то на две по сравнению с прошлой неделей и составляет 45 случаев в день. Незначительного оптимизма добавляет то, что с начала сентября увеличивается количество новых выздоровевших: в среднем это по 915 человек в день", – заметил академик.

По его словам, за последние 2 недели также снизились темпы по количеству госпитализаций, этот показатель держится на уровне 400-450 в день. Средний уровень летальности среди госпитализированных составляет около 8-10%.

"До конца недели ежедневно у нас будет по 3 тыс. инфицированных и по 50 смертей. В основном умирают пожилые люди. Также растет количество случаев, о болезни которых становится известно уже по факту смерти. Это свидетельствует об ухудшении тестирования в некоторых регионах. Самый высокий показатель по тестированию – в Киеве. Увеличивается количество людей, которые фактически выздоравливают на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР-тестирование", – отметил Загородний.

С подробным прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

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