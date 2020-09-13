Украинцы с COVID-19 могут обманом выезжать за границу: как ликвидируют симптомы и чем грозит

На туристических форумах украинцы активно обсуждают, как путешествовать с коронавирусом, и делятся лайфхаками и советами, как обойти ограничения и выехать за границу. Например, чтобы сбить высокую температуру, советуют уколоть анальгин, димедрол и папаверин одновременно.

В чем опасность самолечения, можно ли заразиться COVID-19 в самолетах и отелях, и как этого избежать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что советуют "знатоки"

Несмотря на смертельную опасность, многие украинцы все же пренебрегают элементарными правилами безопасности. Такой вывод можно сделать из переписок секретных туристических телеграмм-каналов. Украинцы обсуждают, как сбить температуру перед полетом, интересуются, через сколько дней после заражения тест на коронавирус дает положительный результат и как можно его обойти.

"Муж недавно переболел простудой, меня накрыло сейчас. Температуру ни парацетамол, ни ибупрофен не сбивает – 39. Что выпить или уколоть, чтобы помогло наверняка. В воскресенье вылет в Шарм", – задается вопросом одна из путешественниц.

Некоторые советовали ей уколоть за раз анальгин, демидрол и папаверин. Лишь одна из пользователей посоветовала женщине сделать тест, а не заниматься самолечением и заражать других.

Половина самолета летит без масок

Киевлянка Елена, которая недавно вернулась с отдыха из Турции, рассказала OBOZREVATEL, как сейчас туристы за рубежом, в том числе и украинские, придерживаются карантина. По ее словам, температуру в столичном аэропорту "Борисполь" меряют только на входе, там же проверяют посадочные талоны, чтобы избежать в терминале провожающих. Уже в самом терминале многие спускают маски на подбородок, замечаний им практически не делают.

"Самолет на 300 с чем-то пассажиров. Заходят в масках, сели и снимают. Реально половина самолета летела без масок или спускала их с носа. Стюардессы замечаний не делали. Назад тоже полный борт, такая же картина. Правда, на этот раз экипаж время от времени просил одеть их, но без напряга. Так же было и в Мармарисе, где мы отдыхали. Маски просят одеть только на входе в ресторан. В отеле персонал в масках и перчатках. На пляже, в барах и ресторанах никого в маске не видела. Дистанции придерживаются разве что британцы. Наши в спину дышат в очередях", – уточнила она.

По словам женщины, изредка маску просили надеть в туристическом автобусе или держать наготове на случай контроля местной полиции. Но уже даже гиды признавалась, что и те проверяют все реже. На экскурсиях вход куда-то в помещение – в масках. Вот мы в Памуккале ездили, заходишь в маске, прошел метров 30 и снял. Но это открытый воздух. Правда, уже на самых источниках полиция просила одевать их, там же места мало, достаточно тесно, сложно придерживаться дистанции", – поделилась Елена.

Закрытые границы не остановят ни один вирус

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас в комментарии OBOZREVATEL заверил, что в нашей стране происходит неконтролируемое распространение короновируса. Мол, украинцы болеют тысячами, однако из-за плохого алгоритма тестирования (только при наличии симптомов, а вот контактный круг заболевшего под тестирования не подпадает. – Ред.).

"То, что больные украинцы путешествуют между странами, – это уже опасность для той страны, куда они едут. Но у инфекций нет границ, и никакое их закрытие-открытие не решает вопрос. Разве что это будет полная изоляция, но в нынешнем мире это невозможно. Все равно летают дипломаты, ходят товары. Люди могут только максимально локализовать вспышку", – сказал он.

В качестве примера Протас привел опыт Китая, который довольно быстро справился с эпидемией, остановив распространение вируса через обрыв эпидемиологической цепочки.

"У китайцев – неограниченные возможности по тестированию, они работали на опережение: на первых этапах инфицирования больных сразу изолировали в медучреждения. Поэтому легкие формы не переходили в тяжелые. У нас же госпитализируют только тяжелых, а легких оставляют дома, тем самым создавая семейные очаги инфекции", – пояснил он.

Украинский иммунолог Алла Волоха не советует заниматься самолечением при коронавирусе и тем более, имея подтвержденный диагноз, лететь за границу в отпуск, чтобы не потерять заплаченные деньги.

"Это очень непростая ситуация. Потому что может все и пройти, а с другой стороны, можно сильно заболеть. Но даже с легкой формой можно заразить других. Люди просто безответственно ведут себя в отношении и своего здоровья, и других", – подчеркнула она в комментарии OBOZREVATEL.

Не стоит экономить на страховках

На днях OBOZREVATEL писал о закарпатце Аттиле Ляхе, который умер от осложнений коронавируса в турецкой Анталии. Подруга его жены заверила, что у мужчины не было сопутствующих заболеваний, а симптомы коронавируса проявились на 3-4-й день отпуска.

Теоретически симптоматика инфицирования проявляется на 5-7-й день, поэтому можно предположить, что Атилла пересекал границу уже заболевшим, просто мог не чувствовать вируса. Через две недели лечения он умер от остановки сердца. Турецкие врачи уточнили, что это стало осложнением после болезни.

У семьи Ляхов возникли проблемы со страховым полюсом, поскольку у него было всего две недели действия. Это значит, что каждый день пребывания без действия страховки мог обойтись больным минимум в 600 евро.

Поэтому в случае выезда за границу в период пандемии в одной из страховых компаний OBOZREVATEL посоветовали не экономить на страховках и покупать полис с расширенным страхованием и отсутствием ограничений по количеству дней и лечению коронавируса.

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