Сегодня. Приехал по работе в больницу. Стены обшарпаны, лифт не работает, в дореволюционных палатах духота, а территория больше походит на заброшенный бомжатник.

Зато у главного врача есть личный секретарь, кондиционер, комната отдыха, длинный стол из лакированного дерева и большое кожаное кресло.

На столе стоит фирменный календарь на 2018 год, чай он пьёт из фирменной чашки, а пометки делает перьевой ручкой в кожаный блокнот с эмблемой больницы.

Эстет. Трава су*а не кошеная, но пишет он перьевой ручкой. На минуточку. Главный врач на своей должности уже 25 лет.

Напоследок хотелось спросить:

- А вам не стыдно?

Но по глазам вижу, что не стыдно.

Жаль больницу. Жаль пациентов.

Этот будет до последнего зубами цепляться за это кожаное кресло. Таких как он оттуда только вперёд ногами можно будет вынести.