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"Болезнь Украины": правозащитник сделал откровенное заявление о рабстве

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Резонансная история воспитанника интерната в Черкасской области, которого два года держали в рабстве, является не единичным случаем. Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека регулярно фиксирует подобные инциденты, однако никто не несет наказания.

Об этом в эфире ObozTV заявил правозащитник, руководитель проекта благотворительного фонда (БФ) "Право на защиту" Дмитрий Мазурок.

По словам Мазурка, офис омбудсмена достаточно регулярно в своих отчетах отмечал, что "в так называемых местах несвободы - гериатрических заведениях и психиатрических интернатах - есть случаи, когда жестко нарушаются права подопечных".

"Это не единичные случаи", - подчеркнул он.

Правозащитник отметил, что эти нарушения раскрываются благодаря гражданскому обществу, которое заинтересовано в соблюдении прав человека.

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"Государство достаточно мягко реагирует или даже не реагирует на такие ситуации. Насколько я понимаю, полиция до сих пор не опросила потерпевшего и не явилась к нему", - отметил Мазурок.

"Ежегодно отчеты омбудсмена раскрывают подобные обстоятельства, но я не слышал, чтобы был уволен хотя бы директор такого интерната, чтобы кого-то посадили. Например, была ситуация, когда нянечка на ночь закрывала всех подопечных на ключ без еды, воды и туалета. Удивительно, но может это болезнь всего нашего государства", - заявил он.

По словам правозащитника, причастные к подобным инцидентам "чисто теоретически могут отделываться наказаниями с испытательным сроком".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее около г. Умань в Черкасской области на одной из заправок у трассы обнаружили сильно избитого мужчину, воспитанника одного из специализированных интернатов, который утверждал, что сбежал из рабства.

Пострадавший заявил, что в похожем плену в разных местах могут находиться еще около 10 человек с разными группами инвалидности.

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Место
УкраинаЧеркассы
Объект
Права человека
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