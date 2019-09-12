"Более полсотни!" Террористы "ЛНР" отдали Украине осужденных

В четверг, 12 сентября, на мосту возле города Счастье (Луганская область) террористы "ЛНР" передали осужденных граждан Украины, которые были в пенитенциарных учреждениях во время оккупации части региона.
Речь идет о 54 лицах, написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Самому младшему из них – 26 лет, а самому старшему – 61 год. Они проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в городе Киев.
Террористы "ЛНР" отдали Украине осужденных
Facebook Людмилы Денисовой
"Сразу после прохождения всех необходимых процедур одного человека сегодня же будет освобождено в связи с окончанием срока отбывания наказания", – написала Денисова.
Она пояснила, что передано еще 10 уголовных дел, по которым осужденные смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Их право на свободный доступ к правосудию будет восстановлено.
По словам омбудсмена, с декабря 2018 года с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а из Донецкой – 13. 105 человек из них уже освобождены.
"Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", – подытожила она.
В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье (Луганская область) террористы ЛНР передали осужденных граждан Украины
Facebook Людмилы Денисовой
Они были в пенитенциарных учреждениях в ходе оккупации части региона
Facebook Людмилы Денисовой
Речь идет о 54 лицах
Facebook Людмилы Денисовой
Самому младшему из них – 26 лет, а самому старшему – 61 год
Facebook Людмилы Денисовой
В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье (Луганская область) террористы ЛНР передали осужденных граждан Украины
Facebook Людмилы Денисовой
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
Денисова заявила, что в плену России остается 113 граждан Украины. В то же время новый обмен может состояться уже в этом году.
Российский адвокат, который защищает украинских политзаключенных, Илья Новиков озвучил имена, которые могут фигурировать в следующем раунде обмена пленными между Украиной и РФ.
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