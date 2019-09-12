"Более полсотни!" Террористы "ЛНР" отдали Украине осужденных

В четверг, 12 сентября, на мосту возле города Счастье (Луганская область) террористы "ЛНР" передали осужденных граждан Украины, которые были в пенитенциарных учреждениях во время оккупации части региона.

Речь идет о 54 лицах, написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Самому младшему из них – 26 лет, а самому старшему – 61 год. Они проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в городе Киев.

Террористы "ЛНР" отдали Украине осужденных Facebook Людмилы Денисовой

"Сразу после прохождения всех необходимых процедур одного человека сегодня же будет освобождено в связи с окончанием срока отбывания наказания", – написала Денисова.

Она пояснила, что передано еще 10 уголовных дел, по которым осужденные смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Их право на свободный доступ к правосудию будет восстановлено.

По словам омбудсмена, с декабря 2018 года с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а из Донецкой – 13. 105 человек из них уже освобождены.

"Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", – подытожила она.

В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье (Луганская область) террористы ЛНР передали осужденных граждан Украины Facebook Людмилы Денисовой

Они были в пенитенциарных учреждениях в ходе оккупации части региона Facebook Людмилы Денисовой

Речь идет о 54 лицах Facebook Людмилы Денисовой

Самому младшему из них – 26 лет, а самому старшему – 61 год Facebook Людмилы Денисовой

В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье (Луганская область) террористы ЛНР передали осужденных граждан Украины Facebook Людмилы Денисовой

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.

Денисова заявила, что в плену России остается 113 граждан Украины. В то же время новый обмен может состояться уже в этом году.

Российский адвокат, который защищает украинских политзаключенных, Илья Новиков озвучил имена, которые могут фигурировать в следующем раунде обмена пленными между Украиной и РФ.

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