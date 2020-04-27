Более 100 тысяч украинцев скончались за два месяца: названы причины

За два первых месяца 2020 года в Украине скончалось 100 738 человек.
Об этом сказано в сообщении Госстата, где также были названы причины гибели украинцев.
Более 2/3 из них скончались от болезней, связанных с системой кровообращения – 68 548 человек. Еще 13 307 людей умерли от онкологических болезней.
От гриппа и пневмонии умерли 1 326 человек, 869 людей совершили самоубийство, а в результате ДТП скончались 630 украинцев.
Иллюстрация
aftershock.news
Туберкулез стал причиной смерти 581 человека, и ВИЧ – 576 людей. 448 отравились алкоголем, 356 умерли от сахарного диабета.
Жертвами умышленного убийства стали 243 украинца, еще 237 умерли в результате пожаров и 154 утонули.
Инфографика
"Буквы"
Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 27 апреля зафиксировано 9009 инфицированных, из которых почти 900 человек уже вылечились, а скончались 220 людей.
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