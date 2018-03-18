Бойкот выборов в РФ: в Москве задержали активистку за цвета Украины

В Москве на Манежной площади задержана активистка Дарья Полюдова.

Как она сама сообщила ОВД-Инфо, причиной задержания стала ленточка в цветах украинского флага у нее на одежде.

Полюдова стояла с одиночным пикетом, протестуя против выборов. В руках у нее был плакат с надписью: "Выборам бойкот. Путин - вор!".

Позже ее доставили в отдел полиции "Китай-город".

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Отметим, что 21 декабря 2015 года ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за публикации в соцсети "ВКонтакте". Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.

20 октября 2017 года Полюдова вышла на свободу.

Как сообщал "Обозреватель", Путин на президентских выборах в аннексированном Россией Крыму набрал более 90% голосов.