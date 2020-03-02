Бывший глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что после увольнения с должности во власти решил вернуться к работе адвоката.

Такой радостной вестью он поделился на своей странице в Facebook, прикрепив к посту скриншот с данными о нем в Едином реестре адвокатов Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кроме этого, экс-глава ОП призвал будущих клиентов обращаться к нему по сотрудничеству и, возможно, помощи в решении юридических вопросов.

Андрей Богдан

"Всем привет! Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов", – написал Богдан.

В то же время сделал странное предупреждение неизвестным адресатам, мол, работа с ним непременно запомнится.

"Будет весело, держитесь!!!!" – подытожил он.

Богдан возобновил адвокатскую деятельность Facebook/Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые после отставки написал о бывшей работе, заявив, что всю зарплату якобы отдал на благотворительность.

Кроме этого, Богдан хвастался в сети фото с отдыха на Сейшельских островах и жаловался, что ему скучно без работы.

Также бывший глава ОП звал на острова "девочек".

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