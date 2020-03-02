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2 марта • обновлено в 15:55
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/ Общество

Богдан вернулся к адвокатству и сделал странное предупреждение

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Бывший глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что после увольнения с должности во власти решил вернуться к работе адвоката.

Такой радостной вестью он поделился на своей странице в Facebook, прикрепив к посту скриншот с данными о нем в Едином реестре адвокатов Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кроме этого, экс-глава ОП призвал будущих клиентов обращаться к нему по сотрудничеству и, возможно, помощи в решении юридических вопросов.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

"Всем привет! Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов", – написал Богдан.

В то же время сделал странное предупреждение неизвестным адресатам, мол, работа с ним непременно запомнится.

"Будет весело, держитесь!!!!" – подытожил он.

Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Facebook/Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Офис президента
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Комментарии
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
А нам и так весело! Он просто был одним из шутов, поэтому был на сцене и не видел всей веселухи! Сейчас он уже зритель и всю веселуху почувствует на своей шкуре!
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Так и Вовочка, вернулся бы к "игре на рояле"...вот праздник был бы...Было бы весело))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Скоро всем нерабам будет весело. Дострыбались,кастрюлеголовые щеневмерлики
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Гоша Злой
Гоша Злой
Макарский Александр, мы что то пропустили?)) так ты нам скажи что нам будет) встанешь с дивана и пойдешь щец порубаешь?)
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Макарский Александр, да, да, да...обяза-а-ательно)))))))
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