В Україні 22 травня запрацювала система “Трембіта” для обміну даними між державними органами та реєстрами. Про це радо повідомив у своєму Facebook голова уряду В.Гройсман.

Цей день мав би увійти в історію України як кінець епохи паперових довідок. “Трембіта” має повністю замінити їх на електронні запити від чиновників.

Порядок денний сьогоднішнього блогу:

Чому ми не прокинулися 22 травня в країні без довідок; І коли ж ми у ній таки прокинемося.

Світле е-майбутнє

Держава вже не перший рік завмирає в очікуванні - ось, нарешті, запрацює той омріяний e-government (або “держава в смартфоні”, як стане модним називати його тепер). За подібними системами вже живе 60 країн світу. Одна з них - пострадянська Естонія, де до системи обміну даними залучені понад 500 державних органів та реєстрів. Мушу сказати, живуть непогано. Там, де раніше вимагали письмові довідки, тепер чиновник сам робить запит через інтернет і отримує необхідні відомості, і все це - безпечно, швиденько і без традиційної “шоколадки” за підпис з мокрою печаткою. Навіть ксерокопія паспорту нікому не потрібна. Ще в них є онлайн-вибори, електронні суди й багацько інших дивних західних див.

Електронне урядування тримається на трьох китах: це онлайн-реєстри даних, цифровий підпис та система обміну між реєстрами. Для всіх трьох складових західні друзі вже передали нам готове ПО і зібрали донорські кошти на їх впровадження. І ми їх хоч і повільно, але неухильно впроваджуємо. Електронні реєстри в Україні успішно працюють для 125 послуг, серед яких - виписка про земельну ділянку, довідка про несудимість, оформлення комунальних субсидій та виплат на дитину. З 2016 року українці отримують ID-карту європейського зразка замість паспорту, і в ній вже міститься цифровий підпис.

Третий “кит” - це і є “Трембіта”. Естонці передали її нам ще півтора роки тому. Для повноцінного її впровадження, кажуть, знадобиться ще стільки ж. Зокрема, потрібний закон “Про публічні електронні реєстри”. Його проект тільки-но зареєстрували у Верховній Раді.

А що ж тоді запрацювало?

Тестовий обмін даними у “Трембіті” почали з медицини, а більш точно - з аптечного бізнесу. 22 травня до системи підключилися перші “пацієнти”: Національна служба здоров'я України (НСЗУ) та Держлікслужба, які взаємодіють за програмою “Доступні ліки”. Обмін даними унеможливить схеми незаконного збагачення за рахунок відшкодування доступних ліків. Чи відчули це ми, прості громадяни? Бюджет України - так, ми - ні. Сама програма “Доступні ліки” успішно працює вже давно, а на електронні рецепти вона перейшла ще у квітні.

Поступово планують долучити до електронного обміну даних 20 реєстрів. Серед них - ЄДРПОУ, демографічний реєстр, земельний кадастр, реєстри нерухомого майна, судових рішень, виконавчих документів, довіреностей, пацієнтів.

Отже, хто ж радів 22 травня, окрім Гройсмана? Хіба що ті, кому геть не гріє прокинутися в країні без довідок. Переконувати їх, що шоколадки шкідливі для здоров’я, будуть ще довго.

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