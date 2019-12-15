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15 декабря • обновлено в 21:16
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Боевой корабль США вошел в Черное море: в России переполох

1.5т
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Американский боевой корабль "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.

В РФ забили тревогу и заявили, что эсминец сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек". Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

РИА Новости подметили, что уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. В октябре США направляли туда эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Боевой корабль США вошел в Черное море

Боевой корабль США вошел в Черное море

Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

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Также в Telegram-канале "Карточный Домик: Россия" было опубликовано аналогичное сообщение.

Боевой корабль США вошел в Черное море

Боевой корабль США вошел в Черное море

t.me/HouseOfCardsRussia

РосСМИ пишут, что согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее флот Путина увязался за военным кораблем США, который направлялся в Грузию.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Это тебе не буксир таранить. Лучше высраться в море и сделать вид что не заметили. Русские шкуры :))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В России переполох. А в украине ждут на пирсе, спустив шаровары и наклонившись)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пишу из под кровати, скажите а эсминец уже уплыл?)))))
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