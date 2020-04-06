Благовещение-2020: в УПЦ МП озвучили правила посещения церквей

Богослужения в храмах РПЦ в Украине (УПЦ МП) на Благовещение будут проводиться с учетом карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.
"Богослужения будут ограничены в контексте количества прихожан, которые могут присутствовать в храме", верующим рекомендуется размещаться на церковном дворе. Об этом OBOZREVATEL рассказал глава Информационно-просветительского отдела митрополит Климент (Вечеря).
"По заявлению руководства Национальной полиции, запрещать богослужения не будут, закрывать храмы не будут, но при этом необходимо строго соблюдать карантинные меры, связанные с тем, что в храме не должно быть больше 10 человек", – напомнил митрополит.
В храма УПЦ МП будут введены карантинные меры
Он сообщил, что в РПЦ в Украине рекомендуют своим прихожанам, желающим 7 апреля прийти в храм, "размещаться на церковном дворе". Там, где возможно, будет организована звуковая трансляция, "чтобы верующие могли слышать всё происходящее в храме".
После завершения богослужения верующие получат возможность причаститься, но только при условии соблюдения карантинных мер: одновременно в храме не может находиться более 10 человек, пояснил спикер.
Он также сообщил, что "в Киево-Печерской лавре, как и в любом монастыре, богослужения совершаются монахами, но доступ прихожан туда сейчас закрыт в связи с карантинными мерами".
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