Биолог назвала главный недостаток вакцин от COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова выделила главный недостаток вакцин против коронавирусной инфекции.

Она отметила, что наиболее активные препараты на данный момент подразумевают два этапа введения в организм. Однако наличие второго этапа значительно повышает риски того, что человек не придет второй раз, передают "РИА Новости".

Таким образом никакого эффекта от массовой вакцинации не будет.

"В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут", – сказала Баранова.

Эксперт добавила, что существует одностадийная китайская вакцина, но о ее эффективности пока известно очень мало.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская вакцина от коронавируса не прошла все стадии испытаний. Третья стадия испытания препарата у россиян, которая чрезвычайно важна, проведена не была.

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