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15 мая • обновлено в 12:03
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"Безбожная пятилетка": как атеисты в СССР хотели расправиться с церковью

7.6т
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15 мая называют днем "Безбожной пятилетки" в СССР. Так, в 1932 году Иосиф Сталин подписал соответствующий декрет, в котором ставилась задача: "До 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на территории страны".

Гонения на церковь и ее служителей в Советском Союзе были начаты с новой силой. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как это было.

"Безбожная пятилетка" в СССР

"Безбожная пятилетка" в СССР

cdnimg.rg.ru

Атеизация СССР и "Союз воинствующих безбожников"

Атеизацию СССР возглавила созданная еще в 1925 году организация "Союз воинствующих безбожников", председателем которого был Емельян Ярославский.

По неофициальному плану атеистов в течение первых двух лет должны были закрыться храмы всех конфессий. В течение 1933-1934 годов планировалось, что в СССР исчезнут религиозные представления, привитые литературой и семьей.

В последующие несколько лет власть рассчитывала охватить страну тотальной пропагандой атеизма и полностью избавиться от всех церквей и священнослужителей.

Антирелигиозная пропаганда в СССР

Антирелигиозная пропаганда в СССР

sovrhistory.ru

Антирелигиозная карикатура в СССР

Антирелигиозная карикатура в СССР

sovrhistory.ru

Итоги пятилетки

В результате советская власть безбожников закрыла 70 епархий, арестовала 40 архиереев, закрыла 95% храмов. Служителей церкви в СССР расстреливали и ссылали в лагеря.

На территории Украины действовал так называемый республиканский филиал СВБ – "Союз воинствующих безбожников Украины".

Вопреки всем мероприятиям в течение "Безбожной пятилетки" в переписи населения 1937 года в СССР православные верующими назвали себя 1/3 городского населения и 2/3 сельского, то есть более половины населения всей страны.

Антирелигиозные лозунги к Пасхе. Чугуев, Харьковская область, УССР, детская коммуна, 1931 год

Антирелигиозные лозунги к Пасхе. Чугуев, Харьковская область, УССР, детская коммуна, 1931 год

wikipedia.org

Антирелигиозный плакат в СССР

Антирелигиозный плакат в СССР

sovrhistory.ru

Антицерковная пропаганда в Советском Союзе

Антицерковная пропаганда в Советском Союзе

sovrhistory.ru

Церковь в СССР и война

В 1941 году "Союз воинствующих безбожников" насчитывал 3,5 миллиона членов, принятых в основном методом административного принуждения.

После вторжения Гитлера деятельность атеистов фактически была прекращена, поскольку православие стали использовать для сплочения перед лицом врага.

Последний номер "Безбожника" вышел в июле 1941 года. Официально организация была распущена в 1947 году, а ее функции перешли к Всесоюзному обществу "Знание".

Памятник разрушенным храмам в Черкассах

Памятник разрушенным храмам в Черкассах

wikipedia.org

Как писал ранее OBOZREVATEL, шпионы ЦРУ приоткрыли тайну, что было с церковью в СССР.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости мира
Персона
Иосиф Сталин
Место
Украина
Теги
История Украины политика пропаганда церковь религия История СССР Новости России
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