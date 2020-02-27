Виталий Аникимов и Денис Коваль, которые после освобождения из плена РФ 29 декабря живут без документов, находятся в процессе получения украинских паспортов.

Об этом OBOZREVATEL сообщила омбудсмен Людмила Денисова, отметив, что Государственная миграционная служба сперва должна провести проверку, которая займет определенное время.

Что касается бывшего узника Кремля Владимира Данильченко, по словам Денисовой, ему самому нужно обратиться за его получением.

Возвращение пленных украинцев 29 декабря. Иллюстративное фото Офис президента

"Он взрослый человек. Мы помогли ему получить украинский паспорт. И, как вы знаете, идентификационный код каждый граждан Украины получает лично. Все необходимые консультации по этому поводу ему предоставлены. Ему просто нужно пойти в ГФС и получить этот код. За него этого никто не сделает, поскольку никто другой не имеет права этого сделать", – сказала Денисова.

По ее словам, обещанные 100 тысяч гривен, как освобожденному из плена, Данильченко получит в ближайшее время.

"Сегодня межведомственная комиссия при Министерстве ветеранов приняла решение выделить материальную помощь от государства в размере 100 тысяч гривен. На ней был мой представитель. Но для их получения необходимо было подготовить необходимые документы, в том числе паспорта", – рассказала Денисова.

Возвращение пленных украинцев 29 декабря. Иллюстративное фото Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов упрекнул власть в лице президента Владимира Зеленского в том, что украинцы, освобожденные из российского плена в декабре, до сих пор не получили обещанные компенсации в 100 тысяч грн и жилье.

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