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28 мая • обновлено в 18:10
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Без чая и сладкого: в "Укрзалізниці" сообщили, как будут ездить поезда с 1 июня

1.7т
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"Укрзалізниця" возобновит с 1 июня движение пассажирских поездов с учетом рекомендаций Минздрава. В вагонах будут проводить дополнительную уборку и запретят продаже продуктов.

О всех важных изменениях рассказал и.о. председателя правления Иван Юрик, передает пресс-служба.

"Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек. Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки", – сообщил он.

Вагон поезда

Вагон поезда

Из-за мер безопасности в поездах временно прекратили продажу напитков и кондитерских изделий. Также проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки и прочее. В вагонах также установят санитайзеры.

Кроме того на железнодорожных вокзалах увеличили периодичность уборки и дезинфекции помещений. У касс нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. При входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скрининг посетителей.

"Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон", – добавил Юрик.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" увеличила количество поездов, готовых к запуску с 1 июня.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Укрзалізниця
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