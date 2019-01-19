''Бессмертная нация!'' Сеть привело в восторг мощное исполнение украинского хита

Украинцев привело в восторг видео с выступлением уличных музыкантов в переходе метро "Майдан Независимости" в Киеве. Они исполнили известную песню "Ой у лузы червона калина", аккомпанируя себе на бандуре.

Яркое видео с талантливой молодежью опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Бандуристы в Киеве Скриншот видео

Бандуристы в Киеве Скриншот видео

"Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!" — подписал он впечатляющий ролик цитатой припева украинского хита.

Видео по достоинству оценили пользователи соцсети, о чем написали в многочисленных комментариях под постом Цимбалюка.

"Они уже несколько лет там периодически поют. Очень талантливые ребята! Почему же продюсеры их не видят? Искренне желаю им успехов!", "Хорошо поют", "Они почти каждый день поют, когда один, когда все вместе. Очень красиво, и репертуар от народных до современных украинских песен, например, "Тень солнца" — "Їхали козаки" очень хорошо исполняли", "Невероятные ребята, дух захватывает, слушал их также: "Ой чий то кінь стоїть", "Бессмертная нация", — пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, писательница Лариса Ницой поделилась видео с вертепом в городе Лисичанске. Она заявила, что это свидетельствует о возрождении украинских традиций, которое стало особо активным после того, как российская армия пришла спасать "русский мир" на Донбасс.

Также она показала, как полиция пыталась разогнать колядников в метро Харькова. Однако молодые, несмотря нина что, продолжили яркое выступление.

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