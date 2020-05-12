"Бесплатно" за 30 тысяч: сколько на самом деле стоит вылечиться от коронавируса в Украине

Несмотря на заверения власти, что лечение COVID-19 для пациентов бесплатное, а расходы берет на себя бюджет, в регионах Украины люди столкнулись с "нашими реалиями". Наиболее шокирующая ситуация произошла в харьковской больнице – у родственников больного забрали очередной пакет с лекарствами, а уже через 5 минут сообщили о его смерти.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Лечение коронавируса в больницах должно быть бесплатным Коллаж

"В реанимации дали большой список"

7 мая в Харьковской областной инфекционной больнице от COVID-19 скончался житель Александровки, который попал в инфекционку 28 апреля.

На следующий день после смерти мужчины журналист Юлия Байрачная рассказала на своей странице в Facebook, что родственники были вынуждены сами покупать лекарства.

Она опубликовала списки, которые давали врачи отделения интенсивной терапии и сообщила, что один из пакетов с лекарствами забрали за несколько минут до того, как сообщили о смерти пациента.

"А это просто один из списков, который выдавали родным в областной инфекционной больнице, пока человек находился там. Здесь примерно на 4 тыс. грн. Вчера мужчина умер. За 5 минут до того, как это озвучить, у родных приняли пакет с лекарствами по очередному списку", – рассказала она.

Списки и чеки за лекарства Facebook Юлии Байрачной

Также Юлия добавила, что в то же время и в пресс-службе облгосадминистрации, и в департаменте охраны здоровья продолжали утверждать: ЛЕЧЕНИЕ БЫЛО ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА.

Главный врач Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов остро отреагировал на звонок журналиста OBOZREVATEL и наотрез отказался комментировать ситуацию с наличием лекарств.

Павел Нартов Скриншот с сайта больницы

“У нас врачей не хватает, теряют сознание, а вы тут ерундой занимаетесь! Полбольницы уже заболело, врачи работают за копейки, а вы начинаете! Не хочу ничего комментировать. Один негатив идет из прессы, сейчас еще начнется... Не буду комментировать, так как вы ищете крайнего", – заявил Нартов.

Согласно списку лекарственных средств, который опубликован на официальном сайте Харьковской областной инфекционной больницы, в учреждении отсутствует большинство препаратов, необходимых для лечения больных. Практически все лекарства, которыми больницу должны были обеспечить за средства областного бюджета – отсутствуют. Нет даже спирта.

Информация о наличии лекарственных средств Сайт областной инфекционной больницы

Как стало известно OBOZREVATEL, сейчас департамент охраны здоровья Харьковской облгосадминистрации по данному факту проводит собственное "расследование".

"Пора перестать врать!"

35-летний киевлянин, недавно переболевший COVID-19, рассказал OBOZREVATEL, что в столице ситуация лучше, чем в Киевской области или регионах, однако лекарства ему пришлось докупать.

"Бесплатное лечение – это миф! Пора уже признаться в этом, а чиновникам - перестать врать. Они говорят, что все бесплатно, а на самом деле не так. Ну не хватает средств бюджета! Хотя в Киеве у меня никто не вымогал деньги или лекарства, но я сам дергал врачей и просил назначить мне самое эффективное лечение. Некоторые препараты доставал сам", – рассказал бывший пациент.

"За лечение отдал более 30 тысяч!"

А вот одессит Шахин Асадов рассказал OBOZREVATEL что лечение COVID-19 ему обошлось в городской инфекционной больнице более, чем в 30 тысяч гривен.

"Я проходил лечение в инфекционной больнице на Пастера, 3. Я потратил более 30 тысяч гривен. Может и были в больнице бесплатные лекарства, но за свое лечение я полностью сам заплатил", – сообщил он.

Шахин Асадов

В стационаре Шахин провел 19 дней. Последние два теста на коронавирус показали отрицательный результат. Одессит говорит – уж они то оказались бесплатными.

"Тут не буду грешить и говорить обратное. Тесты бесплатные. Приезжали прямо домой в масках и брали на ПЦР-анализ", – добавил он.

За тест надо "поблагодарить"

В то же время есть и факты, когда в больницах не хотят проводить бесплатно ПЦР-тест.

На днях скандал разгорелся в г. Белая Церковь Киевской области. Офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал, что в больнице №3 с пациентов берут деньги за тесты на COVID-19.

17-летнюю девушку в больнице заставили заплатить за тест на коронавирус 500 грн. После разбирательств в клинике заявили, что эти деньги – добровольный благотворительный взнос, но чек не спешили отдавать.

Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий уже принес извинения за этот случай. В видеообращении Дикий напомнил, что “согласно протокола Министерства здравоохранения Украины” Белоцерковский горсовет закупил все необходимые медикаменты, которые есть в городских больницах, где лечение больных COVID-19 проводится на бесплатной основе.

Деньги за тест на COVID-19 Facebook Анатолия Штефана

“Тот инцидент, который произошел вчера в третьей больнице, это кричащий случай. Мной назначено служебное расследование и я обещаю, что виновные будут обязательно наказаны. Кроме того, деньги были возвращены этому человеку, эти “благотворительные взносы”. И я приношу свои извинения этим людям за то, что произошло в нашей третьей больнице и обещаю, что далее это повторяться не будет”, – сказал городской голова.

Как видим, случаи "вымогательств" в больницах Украины не единичные, однако некоторые пациенты, столкнувшиеся с такими фактами, боятся говорить об этом вслух.

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