Бешеный ветер и снег: синоптик уточнила морозный прогноз погоды в Украине

В Украине в среду, 12 февраля, ожидаются неблагоприятные погодные условия: дожди, снег и ветер, а также скачки давления.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, осадки ожидаются от небольших до умеренных. Температура воздуха при этом снизится.

"В течение среды максимально ожидается 0…+4 градуса, на юге будет немного выше, +4…+7 градусов. Ветер остается западного направления, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/с", – добавила синоптик.

Среда в Киеве будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2…+3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение – на Украину обрушилась снежная буря.

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