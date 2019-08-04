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Бешеный ветер и град: на Украину надвигается буря

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В Украине в воскресенье, 4 августа, в связи с перемещением активного циклона с юго-запада Европы ожидается ухудшение погоды.

Как сообщает Укргидрометцентр, пройдут дожди с грозами. Так, в южной части, центральных и восточных областях значительные, местами сильные осадки, местами град, шквалы 15-20 м/с, кое-где 25 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12° , на юге 13-18°; днём 17-22°, в южной части и на Закарпатье местами 25-27°.

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Погода в Украине

Погода в Украине

w-dog.ru

В Киеве 4 августа ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°С.

Бешеный ветер и град: на Украину надвигается буря

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском городе Пескара десятки домов и машин пострадали от выпавшего града размером с апельсины. Не менее 18 человек оказались в отделении неотложной помощи из-за ранений, вызванных осадками.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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