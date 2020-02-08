Главная Новости
9 февраля • обновлено в 03:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Беркутовцы, которых передали "Л/ДНР", вернулись в Киев

17.4т
Читать материал на украинском

Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые ранее были переданы в рамках обмена на оккупированные территории ОРДЛО, вернулись в Киев.

Об этом сообщает адвокат Алексей Горошинский. Он также опубликовал открытое обращение экс-беркутовцев к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В письме они уверяют, что руководство страны все 5 лет использовало их чтобы "отчитываться" перед частью украинского народа о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих на Майдане. "Это позволяло этим политикам скрывать настоящих организаторов убийств правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года. Но, даже имея всю мощь репрессивной машины – ГПУ, СБУ, МВД, суды, и свободу на осуждение заведомо невиновных лиц, доказательств нашей вины не нашлось", – говорится в публикации.

Новости
"Чудом выжили!" В сети вспомнили подвиг бывших узников террористов
Александр Маринченко (крайний справа), Сергей Тамтура (крайний слева)

Александр Маринченко (крайний справа), Сергей Тамтура (крайний слева)

Facebook Алексей Горошинский

Также они упоминают решение Святошинского районного суда, в котором их перевели на домашний арест. "Впервые за пять лет у нас появилась возможность оказаться дома, рядом со своими семьями. Пусть каждый из вас представит себя на нашем месте. За выполнение присяги, данной украинскому народу, "мужественно и решительно, не жалея своих сил и жизни" стоять на защите общественного порядка и украинского государства, мы были брошены за решетку, названы убийцами и "врагами народа", нас поносили в большинстве СМИ в течение пяти лет", – говорится в обращении.

Текст обращения

Текст обращения

Facebook Алексей Горошинский

Текст обращения

Текст обращения

Facebook Алексей Горошинский

При этом экс-правоохранители уверяют, что пошли на обмен специально, чтобы привлечь внимание государства к своей проблеме, хотя себя не считают виновными. События начала 2014 года они также считают государственным переворотом.

"Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем участвовать в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны", – считают экс-беркутовцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти ведут подготовку к массовому обмену удерживаемыми лицами.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Поделиться в Facebook
33
Комментарии
363
30
Смешно
41
Интересно
103
Печально
77
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петрова Ольга
Петрова Ольга
хотят жить , молодые , посидеть даже в тюрьме но жить. а не сложить голову в сирии судане или мозамбике , все нормальные хотят жить , ну и денг заработать ведь кто то их спонсирует , они кроме родных и своей земли никому не нужны ---мясо для политиканов
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Alex Mak
Alex Mak
"Собития начала 2014 года они также считаюи государственным переворотом", Дальше можна и читать и так все ясно от куда такой посыл.Ты п@д@ль , когда забивал до смерти одного в троем, думал о присяге, моль.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Antimusor Sergiy
Antimusor Sergiy
Alex Mak, ...причём, уже сбитых с ног, лежащих и беспомощных.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
что стало лучше после пер.ев.ор.ота?по каким позициям?медицина стала доступной?комуналка вменяемой,зарплата выросла,пенсии увеличились,для большинства народа..,где стало лучше?ладно,х.й с вами.,когда станет лучше?кто вернет эти потерянные годы?.вас с.ук май.дан.утых,нужно судить и отправлять в трудовые лагеря,пахать до смерти и отрабатывать тот урон,что вы нанесли госсударству и большинству простого народа!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Antimusor Sergiy
Antimusor Sergiy
Фантомаск Разбушевальцман, судить нужно вас, ссучившихся власти рабов, которые не дали народу довести революцию до конца. Именно из-за массы таких вот Развальцежопманов, готовых за кровавые деньги обслуживать паразитов, эти паразиты и торжествуют нынче, загнав народ в жопу ещё более глубокую, чем до Майдана. Это вы, иуды, и Крым помогли предателям сдать, и ДыРы донецкие организовать. Фантомраз Росмышетрахтман
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги