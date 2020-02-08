Беркутовцы, которых передали "Л/ДНР", вернулись в Киев

Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые ранее были переданы в рамках обмена на оккупированные территории ОРДЛО, вернулись в Киев.

Об этом сообщает адвокат Алексей Горошинский. Он также опубликовал открытое обращение экс-беркутовцев к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В письме они уверяют, что руководство страны все 5 лет использовало их чтобы "отчитываться" перед частью украинского народа о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих на Майдане. "Это позволяло этим политикам скрывать настоящих организаторов убийств правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года. Но, даже имея всю мощь репрессивной машины – ГПУ, СБУ, МВД, суды, и свободу на осуждение заведомо невиновных лиц, доказательств нашей вины не нашлось", – говорится в публикации.

Александр Маринченко (крайний справа), Сергей Тамтура (крайний слева) Facebook Алексей Горошинский

Также они упоминают решение Святошинского районного суда, в котором их перевели на домашний арест. "Впервые за пять лет у нас появилась возможность оказаться дома, рядом со своими семьями. Пусть каждый из вас представит себя на нашем месте. За выполнение присяги, данной украинскому народу, "мужественно и решительно, не жалея своих сил и жизни" стоять на защите общественного порядка и украинского государства, мы были брошены за решетку, названы убийцами и "врагами народа", нас поносили в большинстве СМИ в течение пяти лет", – говорится в обращении.

Текст обращения Facebook Алексей Горошинский

Текст обращения Facebook Алексей Горошинский

При этом экс-правоохранители уверяют, что пошли на обмен специально, чтобы привлечь внимание государства к своей проблеме, хотя себя не считают виновными. События начала 2014 года они также считают государственным переворотом.

"Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем участвовать в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны", – считают экс-беркутовцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти ведут подготовку к массовому обмену удерживаемыми лицами.

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