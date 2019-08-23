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"На лежаке – Ярош": Береза забавно потроллил россиян на курорте

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Внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза рассказал о том, как поставил на место и потроллил россиян на курорте за границей.

На своей странице в Facebook политик отметил, что они сами подошли к нему на пляже и начали бесцеремонно обсуждать его личность. Однако он решил подшутить над гражданами страны-агрессора, используя их же фейки.

"Выхожу на берег. Навстречу мне пара. Он и она. Вижу, что направляются погружать свои телеса в ласковое морюшко.

– Лида, Лида! Смотри, бл*, Береза! – громким шепотом с московским акцентом говорит он.

– Та ну н*х, точно! – поддерживает интеллектуальную беседу его спутница.

– Шо, офигели, запоребриковые? – ласково интересуюсь я и добавляю: – А вон на лежаке Дмитрий Ярош лежит. Так что купайтесь, а мы вами потом займемся", – процитировал шутливый диалог с россиянами Береза.

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Борислав Береза

Борислав Береза

Facebook Борислава Березы

По его словам, после этого они быстро удалились в неизвестном направлении, побоявшись даже посмотреть в сторону лежака, на который указал украинский нардеп.

"Очередной раз убеждаюсь, что в мифы и страшилки верят те, кто их и придумал", – с сарказмом подытожил он.

Пост Березы позабавил украинцев и они оставили под ним почти 4 тысячи лайков, более 160 репостов и свыше 100 комментариев.

"На лежаке – Ярош": Береза забавно потроллил россиян на курорте

"На лежаке – Ярош": Береза забавно потроллил россиян на курорте

"На лежаке – Ярош": Береза забавно потроллил россиян на курорте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка и ведущая Янина Соколова рассказала, как на отдыхе в Хорватии к ней попытались обратиться россияне. Когда она сказала, что не говорит на русском, они возмутились, сказав: "Какие эти украинцы неприветливые".

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Персоны
Борислав Береза Дмитрий Ярош
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Особенно про "боялись даже посмотреть" умилило. Рисуется картина: берёза такой приосанился, живот вытянул, ходит гордым гоголем по песочку, а россияне жмутся друг к другу, закрывают головы руками и БОЯТСЯ ДАЖЕ ПОСМОТРЕТЬ в СТОРОНУ грозного берёзы, а не то... Короче, березе надо жениться на соколовой. Чудная будет парочка!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Дерево само придумало и само посмеялось.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Крымчанин Юрий, О_о.. ничего себе, медалька умеет по клаве стучать.
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