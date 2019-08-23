"На лежаке – Ярош": Береза забавно потроллил россиян на курорте

Внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза рассказал о том, как поставил на место и потроллил россиян на курорте за границей.

На своей странице в Facebook политик отметил, что они сами подошли к нему на пляже и начали бесцеремонно обсуждать его личность. Однако он решил подшутить над гражданами страны-агрессора, используя их же фейки.

"Выхожу на берег. Навстречу мне пара. Он и она. Вижу, что направляются погружать свои телеса в ласковое морюшко.

– Лида, Лида! Смотри, бл*, Береза! – громким шепотом с московским акцентом говорит он.

– Та ну н*х, точно! – поддерживает интеллектуальную беседу его спутница.

– Шо, офигели, запоребриковые? – ласково интересуюсь я и добавляю: – А вон на лежаке Дмитрий Ярош лежит. Так что купайтесь, а мы вами потом займемся", – процитировал шутливый диалог с россиянами Береза.

Борислав Береза Facebook Борислава Березы

По его словам, после этого они быстро удалились в неизвестном направлении, побоявшись даже посмотреть в сторону лежака, на который указал украинский нардеп.

"Очередной раз убеждаюсь, что в мифы и страшилки верят те, кто их и придумал", – с сарказмом подытожил он.

Пост Березы позабавил украинцев и они оставили под ним почти 4 тысячи лайков, более 160 репостов и свыше 100 комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка и ведущая Янина Соколова рассказала, как на отдыхе в Хорватии к ней попытались обратиться россияне. Когда она сказала, что не говорит на русском, они возмутились, сказав: "Какие эти украинцы неприветливые".

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