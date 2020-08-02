Мастер-класс от Кабмина. Как потратить денег больше, а помощи деткам при этом выдать меньше. И какой загадочной "рознице" достанется разница...

Начну с истории двухлетней давности.

Когда компания "ТК-домашний текстиль" летом 2018 года решила поучаствовать в тендере, проводимом под эгидой ООН на поставку бэби-боксов для новорожденных, мы даже предположит не могли, что его выиграем. Ведь в нем участвовали крупные производители из Китая, Турции, Польши, Индии и много отечественных предприятий. Но "очікувана вартість" в 5000 грн. при объеме закупки в 100 тысяч "пакунків малюка" была явно завышена и мы решили рискнуть, предложив цену в 3200 грн.

Хотя перед этой закупкой мы уже пытались выходить на один из региональных тендеров на Prozorro на 10 тысяч бэби-боксов, дали самую низкую цену, но заказчик нас снес и даже до торгов не допустил, а выиграла непрофильная компания по максимальной цене 5000 грн. и готовился с ним контракт на 50 млн. (вместо 32 с нами!). Но тот кабмин снес все тендеры, а UNOPS обьявил централизованную закупку (по международной программе помощи). И неожиданно, но нас признали победителем.

Правда договор потом почти месяц был на утверждении (в головном управлении проектами при ООН – ЮНОПСе) и подписался только 31 августа, а уже с 1 сентября нужно было начинать поставки, из-за чего в первый месяц многие мамочки получили ПМ с задержкой. Но мы быстро наладили производство, вошли в график и до 1 декабря все вовремя отгрузили. Да, рисковали. Но в итоге и сами заработали и государство с этой операции десятки миллионов гривен налогов получило с выплаченных зарплат и с прибыли.

При этом меня терзали смутные сомнения. Да, мы тогда сэкономили госбюджету 180 млн. гривен. Вместо 500 миллионов потрачено было 320. И это привычно, что в бюджет закладывают "с походом". А куда потом идёт этот "поход" решают не производители и не налогоплательщики. Но тут ни до, ни после тендера ни единого намёка на откат, ни наезда, ни чёрного пиара, ничего, что обычно бывает, когда ненароком перейдёшь дорогу кому-то "авторитетному".

Потом было ещё несколько тендеров, которые проводил UNOPS. "ТК-Домашний текстиль" больше их не выигрывал. Но проигрывали в честной конкурентной борьбе. Зато потом все равно работали по ряду текстильных и одёжных позиций на субподряде и не понаслышке знаем, какой там жёсткий контроль качества и как тяжело вписаться в оптовую и выжатую до предела цену закупки. Ведь количество предметов в беби-боксе с 2018 по 2020 год выросло с 27 до 60, а цена госзакупки (с учетом % UNOPS) ~ 3800 грн (включая дорогую коробку-люльку). И в расходы ещё надо заложить регулярную развозку по роддомам.

И все это прекрасно работало до 2020 года. Пока кто-то не вспомнил вдруг, что нет важной для любого заказчика (коим является в этой программе Кабмин и Минсоцполитики), составляющей. Ну как же без неё? Все крутится, все довольны - мамы, детки, производители. Но такие ж деньжища проходят мимо. Как в том анекдоте про несоображающего простака, до которого потом дошло:

– надо ждать, надо ждать...

– а, понял, надо ж дать!

Но так как до поставщиков беби-боксов "не дошло", то кому надо в кабмине нашептали предложение одной (ну очень известной) сети. Не скажу какой. Думаю, все догадались, но скоро официально узнаем! Что те непременно "учтут интересы"...

И вот на этой неделе на кабмине премьером вдруг оглашается решение, что про беби-бокс мамам можно забыть. А будет денежная компенсация в 5000 грн. Казалось бы, где тут коррупция? Обычная монетизация льгот – ну не смог минсоц организовать тендер, а 1,2 миллиарда грн. в госбюджете на целевую помощь выделены, так шо ж теперь делать...

Но фигушки, вы не знаете наших решал, у которых больше миллиарда мимо рта проносится. И вот оказывается, что это не деньги на руки и покупай шо хош, а "специальная карточка со специальным режимом использования"

Вот скрин с официального кабминовского сайта. И как вы думаете, кто будет определять розничную сеть для этой схемы? Минсоцполитики! И угадайте с трёх раз, кого они скоро выберут? А в рознице разве сложно на "специальный список товаров" увеличить наценку на 10-20% (никто ж не заметит, халява же?), а потом из выделенной суммы вернуть эти 10-20% чиновникам поддержавшим схему? Вот такая себе "монетизация для мамочек" по украински...

При этом ещё раз повторю. Несмотря на кажущуюся солидность суммы в 5000 грн., эта торговая сеть, как и любая розница, имеет наценку не менее 50%, так что мамы по любому будут в проигрыше. И вместо того, чтобы получить беби-бокс в роддоме придётся оставлять маленького ребёнка и ехать через весь город. А тем, кто в городках и сёлах никто доставку делать не будет. Придётся за неё платить дополнительно, при этом рискуя, что придёт некачественный "кот в мешке". При этом минсоц наплевал на возможную вспышку вируса и новые ограничения.

Мало того. Слушаю сейчас вчерашнее интервью министра (!) социальной политики Maрины Лазебной каналу 112:

– Я не против, чтобы мы выдавали и дальше беби-боксы. Но когда я увидела, что кто-то хочет заработать на беби-боксах, я решила: Пусть лучше люди получат карточку. Потом получат деньги на эту карточку и купят необходимое.

– Ведущий: А как хотели заработать?

– Пусть в этом разбираются правоохранительные органы.

Если я ее правильно понял, то речь идёт о тех, кто наполнял беби-боксы. Несколько десятков украинских предприятий за два года наладили производство и только в лёгкой промышленности, было задействовано больше 1000 человек. Предприятия развивались, люди получали зарплаты, кормили свои семьи. С этого всего платились налоги, в том числе на содержание чиновников, включая министра. Которая после этого рассказывает, что для тех, кто в этой стране что-то производит и зарабатывает, нужны репрессии.

Прекрасно, я считаю!))

И вот на этом фоне минсоц с премьером озвучили на последнем кабмине свой вердикт о закрытии программы "Пакунок малюка" и начале реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой помощи. При которой вдруг волшебным образом:

– бюджетные расходы на 30% увеличиваются (с 3800 до 5000);

– а для молодых мам фактическая покупательская способность при этом на 40% уменьшается (сегодня эти 60 предметов в рознице стоят 7300, а карточка будет на 5000 грн.!)

Молодые родители и те, кто хочет им помочь, считайте, проверяйте, не молчите! Математика - простая наука, посмотрите инфографику на втором скрине...

Я понимаю, что тем, кто в результате этих игрищ не получил беби-бокс и не получит в ближайшее время, нужно выдать непотраченные деньги. Но организация через UNOPS честной закупки бэби-боксов и поставка их в роддома с сентября - октября абсолютна реальна. Вот только без давления власть не работает. В год в Украине рождается ~ 300 тысяч деток. Это 600 тысяч мам и пап, неслабо так, я считаю! Поэтому требуйте, возмущайтесь, обращайтесь к депутатам на округе - это сработает, ведь в схеме участвует только несколько человек, а достаётся всем ветвям власти.

И спасибо тем депутатам ВР, которые увидели, как точно во время их каникул вылезло это решение кабмина (оно, кстати, сейчас лихорадочно дорабатывается, так явно "сделано впопыхах на коленке" и вот вот должно быть опубликовано) и пытаются противодействовать этому "кручу-верчу" под видом "монетизации". Уж совсем оно не стыкуется с предвыборными обещаниями... Надеюсь ещё на нормальных и грамотных людей в кабмине, которые разберутся в этой истории и не дадут себя подставить!

Хочу предупредить беспечальных организаторов этой схемы, которые уверены, что хайп за пару дней уляжется, мамочки повозмущаются и скоро всё забудут: когда воруют на детях, даже не мечтайте! И ждите продолжения...

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