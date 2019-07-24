"Б*дло украинское!" Сеть разозлило видео с наглыми сепаратистками "ЛНР"

В сети появилось видео, на котором жительницы террористической "ЛНР" нагло требуют от Украины ремонта разрушенного Россией моста и грязно обзывают украинцев.

Фрагмент новостного сюжета ТСН опубликовал на своей странице в Facebook житель Славянска (Донецкая область) Ростислав Рудницкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что на одной из сторон разрушенного моста стоит российская военная техника, группа оккупантов и возвышается флаг страны-агрессора. Однако женщин, которые сидят на фоне этого, совершенно ничего не смущает. Более того, они возложили ответственность за войну на украинских защитников.

Сепаратистки Скриншот видео

"Мост нужно отремонтировать! Да ради Бога, давайте делайте, чтобы транспорт ходил, чтоб фашистов этих здесь не было, галичан! Мои родители в молодости приехали это быдло поднимать украинское!" – язвительно сказала одна из пожилых сепаратисток.

На вопрос журналистки, почему же "быдло" должно теперь восстанавливать ей мост, пособница оккупантов едко ответила: "А кто разбил?!". Кроме того, она заверила, что уже давно уехала бы из Луганска, если бы имела деньги.

Наглое поведение и необоснованные обвинения украинских защитников со стороны фанатки "ЛНР" разозлили украинцев и они выразили свое возмущение в сотнях комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран операции Объединенных сил на Донбассе Дмитрий Кошка рассказал о том, как ломают сознание жителей временно оккупированного Донбасса. Во время несения службы в зоне боевых действий ему довелось пообщаться с женщиной, которая яро выступала против отделения Донбасса от Украины, однако при этом поддерживала террористов "Л/ДНР".

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