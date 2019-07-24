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"Б*дло украинское!" Сеть разозлило видео с наглыми сепаратистками "ЛНР"

18т Читать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором жительницы террористической "ЛНР" нагло требуют от Украины ремонта разрушенного Россией моста и грязно обзывают украинцев.

Фрагмент новостного сюжета ТСН опубликовал на своей странице в Facebook житель Славянска (Донецкая область) Ростислав Рудницкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что на одной из сторон разрушенного моста стоит российская военная техника, группа оккупантов и возвышается флаг страны-агрессора. Однако женщин, которые сидят на фоне этого, совершенно ничего не смущает. Более того, они возложили ответственность за войну на украинских защитников.

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Сепаратистки

Сепаратистки

Скриншот видео

"Мост нужно отремонтировать! Да ради Бога, давайте делайте, чтобы транспорт ходил, чтоб фашистов этих здесь не было, галичан! Мои родители в молодости приехали это быдло поднимать украинское!" – язвительно сказала одна из пожилых сепаратисток.

На вопрос журналистки, почему же "быдло" должно теперь восстанавливать ей мост, пособница оккупантов едко ответила: "А кто разбил?!". Кроме того, она заверила, что уже давно уехала бы из Луганска, если бы имела деньги.

Наглое поведение и необоснованные обвинения украинских защитников со стороны фанатки "ЛНР" разозлили украинцев и они выразили свое возмущение в сотнях комментариев.

"Б*дло украинское!" Сеть разозлило видео с наглыми сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло украинское!" Сеть разозлило видео с наглыми сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло украинское!" Сеть разозлило видео с наглыми сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло украинское!" Сеть разозлило видео с наглыми сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло украинское!" Сеть разозлило видео с наглыми сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло украинское!" Сеть разозлило видео с наглыми сепаратистками "ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран операции Объединенных сил на Донбассе Дмитрий Кошка рассказал о том, как ломают сознание жителей временно оккупированного Донбасса. Во время несения службы в зоне боевых действий ему довелось пообщаться с женщиной, которая яро выступала против отделения Донбасса от Украины, однако при этом поддерживала террористов "Л/ДНР".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
УслыштИ Дамбас ! Ну и че ? Допустим услышим ? Что дальше ? Эта ДРЯНЬ, рашистско-фашистская, покроет своей зловонной слизью всю Украину !
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Думаю что специально бабку откуда то привезли,"плюсы" на это мастера
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
ветеран операции Объединенных сил на Донбассе Дмитрий Кошка рассказал о том, как ломают сознание жителей временно оккупированного Донбасса....ну да это жители Донбасса пришли к бывшему городу герою Киеву, польскому Львову, Одессе, Харькову, Виннице и началь обстреливать эти города? Свiдомо МАНДАйнутое бидло, сколько мирных жителей погибло в этих городах? Какие разрушения в этих городах от артобстрелов и авианалетов? Тупое свiдомо МАНДАйнутое бидло!
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