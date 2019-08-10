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Бархатный сезон: синоптик дал прогноз на август-сентябрь в Украине

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В августе и сентябре 2019 года в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море.

Такой прогноз дал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, температура в конце лета и начале осени будет комфортной – тепло, но не слишком жарко.

"Кто хочет еще отдохнуть на море – пожалуйста. Температура до 17 августа (в Одесской области. – ред.) держится на уровне +29… +31 градус. И до конца месяца она на уровне +26… 28 градусов", – рассказал Горбань.

"Но +35 или больше – такого уже в августе месяце не просчитывается", – обнадежил он.

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По подсчетам Горбаня, подходящие для отдыха синоптические условия на курортах Одесской области сохранятся и в сентябре.

"Сентябрь – можно еще отдыхать. По югу еще в сентябре будет хорошая погода", – заверил народный синоптик.

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Отдыхающим в Одесской области пообещали хорошую погоду

kirillovka.ks.ua

Как писал OBOZREVATEL, немного другой прогноз ранее озвучила доктор физико-математических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

По данным климатолога, высокие температуры продержатся большую часть августа, но в конце месяца ожидается резкое похолодание. А в конце сентября и вовсе может приморозить.

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Темы
Прогноз погоды Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Летний отдых
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Теги
отдых Черное море погода синоптик
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