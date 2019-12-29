"Барби", слаймы и глина для лепки: украинские эксперты назвали токсичные детские игрушки

В Украине назвали три опасные детские игрушки, баловство с которыми может закончиться серьезными проблемами со здоровьем и даже летальным случаем.

Как показали результаты мониторинга украинского рынка игрушек, у нас продается множество товаров, которые уже находятся под запретом в Европе. Об этом сообщила председатель правления ОО "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова, передает "Укринформ".

Также эксперт привела примеры опасных игрушек, которые попали в списки европейской системы оперативного оповещения об опасных потребительских товарах (RAPEX).

Украинские эксперты назвали токсичные детские игрушки yandex.ru

По ее словам, самая популярные из них – куклы, в частности типа "Барби". Многие из таких которые продаюся в китайских магазинах или в Украине, содержат крайне опасные вещества. Пластиковый материал, как правило, голов кукол, содержит диоктилфтала. Он может отрицательно влиять репродуктивную функцию ребенка, то есть будут проблемы с продолжением рода.

Помимо них, к опасным также относится глина для лепки – она же масса для лепки или игрушечная слизь. Миграция бора в ней слишком высокая (измеренное значение до 6799 мг/кг). А проглатывание или контакт с чрезмерным количеством бора может нанести вред репродуктивной системе ребенка или привести к ожогам.

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Еще в этом списке украинские эксперты отметили карнавальные костюмы. Иногда их обрабатывают огнезащитными веществами, состав которых может нанести вред детям из-за канцерогенных свойств и острой токсичности.

Согласно европейской системе RAPEX, опасность также могут представлять игрушки с блоками питания. Если в отсеке для батареек отсутствует винт, крепящий крышку, то его можно открыть без использования инструментов, что делает батарейку доступной. Те же содержат угрозу химического воздействия на ребенка, а металлические крепления – избыточное количество никеля.

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Опасными могут быть и мягкие игрушки. При покупке таких товаров необходимо обращать внимание на прочность швов, чтобы у ребенка не было доступа к наполнителю, а также на надежность крепления пластиковых деталей (глаз, носов, волос).

По словам Куликовой, в систему RAPEX попадают товары, на которые в Украине даже не распространяется действие техрегламента о безопасности игрушек. Это детская косметика, велосипеды, самокаты, гироборды, игровые приставки, товары для детей (мебель, стульчики для кормления и т. п.), детская посуда.

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"Будьте внимательны, читайте маркировку (она должна быть на украинском языке) и все предупреждения. Покупайте все в специализированных магазинах и обязательно сохраняйте чек", – подчеркнула эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты заявили, что аккумуляторы многих гаджетов и игрушек, которые дарят детям на новогодние праздники, представляют большую угрозу их здоровью. При глотании они могут повлечь ужасные ожоги и удушье.

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