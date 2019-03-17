"Бандера придет — порядок наведет": Вятрович объяснил нападки Кремля на героев Украины

Руководство России через свою пропаганду всегда старалось атаковать тех украинцев, кто с оружием в руках ей противостоял.

Такое мнение в эфире Радио Свобода высказал руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, Россия действительно выбирала и считала для себя опасными тех, кто были готовы с оружием в руках бороться против нее. Отдельное внимание уделяется Степану Бандере, Ивану Мазепе и Симону Петлюре.

"Но в любом случае, действительно, чрезвычайный пропагандистский напор России по этим фигурам сыграл тоже роль в том, что именно они до сих пор больше всего привлекают внимание украинский. Поэтому, в этой чрезвычайной популярности того же Бандеры, или Петлюры, или Мазепы — большую роль сыграла и российская пропаганда", — считает историк.

Владимир Вятрович

При этом он добавляет, пропаганда во многом и стимулирует дискуссию, переосмысления отношения к этим людям в украинском обществе.

"Я считаю абсолютно естественным то, что в Украине сейчас, в ответ на все эти пропагандистские усилия Российской Федерации, происходит активное переосмысление прошлого. И, наверное, так же является естественной реакция большинства украинский, которые настроены антироссийски, то, что главные российские антигерои становятся постепенно героями в Украине", — уверен Вятрович.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Вятрович высказался об отмене выходных на майские праздники.

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